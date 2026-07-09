أشد أشهر حزيران حرارة على الإطلاق في غرب أوروبا

شفق نيوز- متابعة

أكد علماء من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن غرب أوروبا سجل أكثر أشهر حزيران/ يونيو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، بعد موجة حر شديدة اجتاحت المنطقة نهاية الشهر الماضي، وتسببت باضطرابات في إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة في عدد من الدول.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في نشرتها الشهرية، أن شهر حزيران/ يونيو 2026 كان ثاني أكثر أشهر حزيران حرارة على مستوى العالم، كما شهد أعلى درجات حرارة لسطح البحر في هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات.

وأظهرت البيانات أن متوسط درجة الحرارة في غرب أوروبا بلغ 20.74 درجة مئوية، بزيادة تجاوزت 3 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين عامي 1991 و2020.

وتشمل المنطقة، بحسب كوبرنيكوس، إسبانيا وبريطانيا وصولاً إلى إيطاليا وألمانيا وأجزاء من النمسا، حيث تعرضت منذ بداية العام إلى ثلاث موجات حر شديدة خلال ثلاثة أشهر، فيما تواجه دول مثل إسبانيا والبرتغال موجة حر جديدة هذا الأسبوع.

وقالت المسؤولة الاستراتيجية في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة الأمد، سامانثا بورجيس، إن شهر حزيران/ يونيو "أبرز حجم التغير الذي يشهده المناخ"، مؤكدة أن النتيجة تتمثل في "موجات حر أكثر شدة، ومحيطات أكثر دفئاً، ومخاطر متزايدة على السكان والنظم البيئية والبنية التحتية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم".