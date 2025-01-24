سيظهر محيط جديد.. قارة تتفكك سريعا

شفق نيوز/ حذر خبراء، من تفكك قارة إفريقيا بشكل أسرع مما كان متوقعا، حيث ظهر في العام 2005، شق بطول 35 ميلًا في صحراء إثيوبيا ولكنه منذ ذلك الحين كان يتسع بمعدل نصف بوصة سنويًا.

واعتقد الباحثون سابقًا، أن الانقسام سيستغرق عشرات الملايين من السنين، لكن كين ماكدونالد، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، كشف في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من المحتمل أن يحدث في غضون مليون إلى خمسة ملايين عام.

إنشاء محيط وقارة جديدين

هذا الشق الضخم سيؤدي لانفصال القارة الإفريقية وأيضًا إلى إنشاء محيط وقارة جديدين على الأرض.

وقال ماكدونالد: "ما قد يحدث هو أن مياه المحيط الهندي ستدخل وتغمر ما يُعرف الآن بوادي الصدع في شرق إفريقيا"، مبينا أن المحيط الجديد قد يصبح عميقًا مثل المحيط الأطلسي إذا استمرت المياه في التدفق إلى المنطقة.

ويمتد الشق عبر الصومال وكينيا وتنزانيا ونصف إثيوبيا، والتي قال عنها البروفيسور إنها ستصبح قارة جديدة تسمى "القارة النوبية".

وفي حين أن الجزأين يتحركان ببطء شديد، قال ماكدونالد إن هذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى الحجم الهائل لإفريقيا.

سوف تشعر بالزلازل.. وترى البراكين تنفجر

في مقياس الحياة البشرية، لن ترى الكثير من التغييرات، سوف تشعر بالزلازل، وسوف ترى البراكين تنفجر، ولكنك لن ترى المحيط يتدخل في حياتنا.

ينبع الانفصال من نظام الصدع في شرق إفريقيا، وهو صدع يبلغ طوله 2000 ميل تشكل منذ 22 مليون سنة على الأقل حيث توجد البحيرات العظمى في القارة.

هذه المنطقة هي أيضًا موطن لصفيحتين تكتونيتين، الصومالية والنوبة، تتحركان بعيدًا عن بعضهما بعضاً بنشاط.

ينقسم الغلاف الصخري للأرض، الذي يتكون من القشرة والجزء العلوي من الوشاح، إلى عدة صفائح تكتونية، لكن الآليات وراء الحركات لم يتم الكشف عنها بعد.

يتكهن بعض الباحثين بأن الآلية هي حركات دائرية بطيئة للصخور المنصهرة جزئيًا بسبب الحرارة المتصاعدة من قلب الأرض.

بغض النظر عن ذلك، فإن حركة الصفائح هي ما يحدث في نظام الصدع في شرق إفريقيا.

وقال ماكدونالد "هناك انزلاقات وصدوع تؤدي إلى نشاط زلزالي، إلى جانب علامات مرئية على وجود براكين نشطة. في السنوات الأخيرة، كانت الاختراقات الرئيسية تتلخص في تحديد المكان الدقيق الذي تذهب إليه فروع نظام الصدع هذا.. كان الجزء الشمالي مفهومًا بشكل معقول، ويمر عبر جيبوتي ويدخل كينيا، ولكن عند الذهاب جنوبًا من هناك، لم يكن لدى الناس حقًا أي فكرة".

استخدمت الدراسات الحديثة أجهزة استشعار مثل بيانات جاذبية الأقمار الصناعية والمسح الزلزالي لفهم ما يحدث تحت الأرض.

محيط جديد أعمق من الأطلسي

أوضحت المستشارة السابقة لوكالة ناسا وقوة الفضاء ألكسندرا دوتن على قناة "Astro Alexandra" على إنستغرام "تقع شرق إفريقيا على صفيحة الصومال. الخط على طول الحدود هو البحيرات العظمى الإفريقية. هذه بعض من أكبر البحيرات على وجه الأرض. هذا يمثل 25 في المائة من جميع المياه العذبة السطحية غير المجمدة على الكوكب، وهي تحتوي بالفعل على حوالي 10% من جميع أنواع الأسماك على الأرض. تشكلت البحيرات لأن شرق إفريقيا تنفصل عن بقية القارة. تستمر تلك الصفيحة الصومالية في التحرك شرقًا أكثر، مما يخلق واديًا متصدعًا عملاقًا هنا.. إنها مستمرة. في نهاية المطاف، ستصبح شرق إفريقيا قارة جديدة، منفصلة عن بقية إفريقيا بمحيط جديد".

وكان الباحثون يعتقدون سابقًا أن "الانقسام" سيستغرق عشرات الملايين من السنين، لكن ماكدونالد يقول إن الانقسام قد يحدث في غضون مليون إلى خمسة ملايين سنة.

وسلطت دراسة نُشرت في Frontiers in Earth Science في عام 2024 الضوء على كيفية إظهار أجزاء مختلفة من نظام صدع شرق إفريقيا مستويات متفاوتة من النشاط البركاني المرتبط بالانقسام.

الأرض تهتز

وكتب الباحثون: "تُظهر أوغندا وتنزانيا وشرق وجنوب الكونغو وكراتون كابفال شقوقا ضحلًا عالي الكثافة تقع تحت شقوق منخفضة الكثافة تنشأ على ما يبدو من الأعماق، مما يدل على ترقق الغلاف الصخري، مع بعض درجات الذوبان عند القاعدة". ظهرت الشقوق أيضًا في كينيا في عام 2018 بعد هطول أمطار غزيرة، حيث أفاد بعض السكان المحليين أنهم شعروا بهز الأرض في ذلك الوقت.

اقترح الباحثون أن مثل هذه "الشقوق" ستستمر في التكون مع تحرك الصفيحتين بعيدًا عن بعضهما البعض - مع انقسام مدغشقر أيضًا إلى جزيرتين منفصلتين.

وفي دراسة أجرتها جامعة فرجينيا للتكنولوجيا عام 2020، اقترح الباحثون أن المحيطات الجديدة ستتشكل أولاً في الجزء الشمالي من الصدع.

وقالت د. سارة ستامبس، أستاذة في قسم علوم الأرض، "إن معدل الامتداد أسرع في الشمال، لذلك سنرى محيطات جديدة تتشكل هناك أولاً..أشارت معظم الدراسات السابقة إلى أن الامتداد موضعي في مناطق ضيقة حول الصفائح الدقيقة التي تتحرك بشكل مستقل عن الصفائح التكتونية الأكبر المحيطة".