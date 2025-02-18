سعد لمجرد يدخل على خط الخلاف المشتعل بين طليقة تامر حسني وهالة سرحان

شفق نيوز/ دخل النجم سعد لمجرد، على خط الخلاف المشتعل بين الفنانة المغربية بسمة بوسيل والإعلامية المصرية هالة سرحان.

ودافع صاحب "أنت معلم"، أمس الاثنين، في منشور على "ستوري إنستغرام"، عن مواطنته طليقة الفنان المصري تامر حسني، مؤكدًا قوة المرأة المغربية ومكانتها.

وقال، إن "المرأة المغربية أرقى من أن تنحدر إلى مستوى الرد على كل من هب ودب، فالصمت بعد رد يفهمه أصحاب العقول الراقية هو أبلغ رسالة، وهو كفيل بجعل هذا النوع من الأشخاص يشعر بتفاهته، وبأنه بلا قيمة أو تأثير في هذا العالم، فلا ضرورة له ولا نفع".

كما تابع "أما الشعب المصري، فهو شعب عظيم نحمله في قلوبنا كشعب مغربي، وحبنا له راسخ لا تؤثر فيه تفاهات عابرة أو تصرفات فردية لا تمثل إلا أصحابها. فرابط الأخوة والتقدير بين شعبينا أقوى وأعمق من أن ينال منه تصرف غير مسؤول هنا أو هناك".

"زواج بهدف الشهرة"

أتى هذا الرد، بعدما هاجمت الإعلامية المصرية هالة سرحان، طليقة حسني في منشور على منصة "إكس"، انتقدت فيه هجومها على طليقها ووالد أبنائها تامر حسني، واصفة تصرفها بالمعيب، وقالت إنه لا يجوز اللعب مع نجم النجوم، حبيب الملايين، تامر حسني، حسب منشورها.

واتهمت سرحان بوسيل بأنها سعت وراء الشهرة من خلال زواجها بتامر، وقالت في منشورها: "فاكرة نفسِك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي؟ لا يا شاطرة، أنتِ تزوجتيه بهدف الشهرة، وكان هدفك أن تأخذي الشهرة على ظهره. كان غيركِ أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح".

"أسلوب رخيص"

بدورها، شنت المغنية الشابة هجوما حادا على الإعلامية هالة سرحان، عبر "الستوري" وقالت فيه: "للأسف، بعض الإعلاميين عندما يختفي نجمهم، ولا يجدون ما يقدمونه لجمهورهم، يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة للعودة إلى الساحة، من خلال نشر العنصرية والتحريض".

وأضافت: "أزمة فقدان الأضواء تدفع البعض لاستخدام أساليب رخيصة بدلًا من تقديم محتوى هادف".

وقبل ذلك، كتبت بوسيل رداً على هالة سرحان: "الأستاذة كوبري سرحان عيب على سنك".

عاصفة انتقادات

أتى ذلك، بعدما كشفت بوسيل في لقاء تلفزيوني مؤخراً تفاصيل عن حياتها، مبينة أن حبها لتامر حسني دمرها، وأنها استعادت حريتها بعد الطلاق، ما أثار عاصفة من الانتقادات ضدها.

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 أيار (مايو) 2013 رزقا بمولودتهما الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 أيار 2015 رزقا بمولودتهما الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 رزقا بمولودهما الثالث "آدم".

وفي 27 نيسان (أبريل) 2024، أعلنت بوسيل انفصالها بشكل رسمي عن تامر حسني.