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سعد المجرد يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي مع "غيثة"

Category: منوعـات

Date: 2022-09-12T07:01:12+0000
سعد المجرد يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي مع "غيثة"

شفق نيوز/ أعلن الفنان المغربي سعد المجرد عن دخوله القفص الذهبي وزواجه من شابة تدعى غيثة، في خطوة شكلت مفاجأة لجمهوره.

وعلى حسابه في "تويتر"، كشف سعد المجرد عن زواجه واسم العروس، حيث بدأ تغريدته بآية من القرآن الكريم، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

وتابع المجرد: "وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة..إنه على كل شيء قدير".

في حين سارع عدد كبير من زملائه وأصدقائه ومتابعيه لتهنئته، متمنين له ولزوجته السعادة والذرية الصالحة.

https://twitter.com/saadlamjarred1/status/1568683933952352258

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