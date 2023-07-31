سامسونغ تطلق حملة خاصة في العراق

أطلقت سامسونج إليكترونيكس المشرق العربي حملة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي لعملائها في العراق خلال حدث Galaxy Unpacked 2023، حيث رفعت سامسونج الستار عن هاتفي Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5، متيحة الفرصة أمام عشاق هواتف سلسلة Galaxy Z الجديدة ليكونوا أول من يقتني إصداراتها ما بين 27 يوليو وحتى 16 أغسطس.

إذ تقدم هواتف سلسلة Galaxy Z لعام 2023 تجربة استثنائية لهاتف ذكي جدير بالثقة ذو مواصفات ممتازة تعزّز إمكانات المستخدمين وترتقي بها إلى مستويات مذهلة كل يوم، حيث يتمتع هاتف Galaxy Z Flip5 بشاشتين، الداخلية Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة وبدقّة 2640 × 1080، والخارجية Super Amoled بحجم بحجم 3.4 بوصة بدقة 748 × 720، بالإضافة إلى بذاكرة (RAM) بسعة 8 جيجا بايت مقترنة بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.

ويمتاز هاتف Galaxy Z Fold5 أيضاً بشاشتين Dynamic AMOLED 2X، بلغ حجم الشاشة الخارجية 6.2 بوصة بدقة2176 × 1812 ، بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.6 بوصة وبدقة تصل إلى2316 × 904 ، وذاكرة (RAM) بسعة 12 جيجا بايت مقترنة بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، والبطارية الداخلية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة.

ومن الجدير ذكره، أن سامسونج تقدّم للمشترين الأوائل الراغبين باقتناء أحد إصدارات سلسلة Galaxy Z فرصة الحصول على ذاكرة سعة 512 جيجابيت بسعر ذاكرة 256 جيجابيت بالإضافة إلى قسيمة هدايا بقيمة 300,000 دينار عراقي، وبالإضافة إلى خصم مميز على تكلفة إصلاح أعطال الشاشة لأول مرة عند شراء أي من الهاتفين.

و يمكن لعملاء سامسونج في العراق الاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة، والتقدم بالطلب المسبق على الأجهزة سلسلة Galaxy Z الجديدة عبر متجر سامسونج الإلكتروني في العراق أو من خلال معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء العراق.