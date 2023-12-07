روسيا.. انتاج وقود الطائرات من الزيوت النباتية ونفايات الطهي

شفق نيوز/ أعلن علماء في جامعة تومسك للعلوم التقنية الروسية، عن حصولهم على وقود حيوي للطائرات المدنية من الزيوت النباتية ونفايات الطهي، فيما يدرسون ثلاث طرق أخرى لإنتاج الوقود البديل.

وقد استخدم الباحثون أربع مواد خام وهي زيت الكاميليا وزيت بذور اللفت والزيوت الطويلة (Tall oil) بالإضافة إلى نفايات الزيوت المستخدمة في الطهي.

ويعتبر الوقود الحيوي أكثر صداقة للبيئة مقارنة بوقود الطيران التقليدي المشتق من النفط. ولكن يجب ألا يكون أقل منها من حيث المؤشرات الاقتصادية. ولهذا الغرض، يخطط علماء الجامعة لاختيار المواد المحفزة التي تسمح بالحصول على الوقود الحيوي بخصائص فيزيائية وكيميائية محددة وتزيد من إنتاجه.

وتقول البروفيسورة يلينا إيفاشكينا من قسم الهندسة الكيميائية: "تدرس ثلاث طرق لإنتاج مثل هذا الوقود البديل - التكسير الحفزي للسوائل، وعملية فيشر تروبش، والتكسير الهيدروجيني".

ومن جانبه يشير البروفيسور دميتري غلوشكوف، إلى أن علماء جامعة تومسك، بالتوازي مع استخدام طرق الذكاء الاصطناعي، يعملون على تطوير قاعدة بيانات ذكية من شأنها تبسيط اختيار المكونات والمحفزات ومعايير العملية للحصول على أنواع جديدة من الوقود من المواد الخام الحيوية على نطاق صناعي. وهذه مسألة لها أولوية بسبب القيود المفروضة على استخدام منتجات البرمجيات المستوردة في المصانع الروسية، ما سيؤدي إلى تبسيط وتسريع وتسهيل إنشاء مكونات وتركيب الوقود واختبارها وإنتاجها.

ويذكر أن إنتاج الوقود من نفايات الزيوت المستخدمة في القلي منتشر في العالم. ففي إسبانيا، تستخدم النفايات الناتجة عن إنتاج زيت الزيتون في إنتاج الوقود الحيوي. ويحاولون في إنجلترا والدنمارك استبدال البنزين بالبول، وفي فرنسا بنفايات صناعة النبيذ.