رسمياً.. أبل تكشف عن هاتفها الجديد iPhone SE 2022

شفق نيوز/ كشفت شركة أبل منذ قليل (مساء الثلاثاء) عن هاتفها الجديد iPhone SE لعام 2022، حيث يقوم الجيل الثالث من SE بتحديث طراز 2020 عن طريق إضافة دعم 5G الفرعية 6 جيجاهرتز، جنبًا إلى جنب مع دعم معالج A15 Bionic في سلسلة iPhone 13.

ويحتفظ iPhone SE 2022 بعامل شكله الصغير وشاشته 4.7 بوصة، إلى جانب بعض الحواف الضخمة التي صدرت مباشرة من عام 2017، ويبلغ سعره 429 دولارًا للطراز الأساسي 64 جيجا بايت، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن طراز MSRP للطراز السابق البالغ 399 دولارًا.

ويمتلك هاتف SE كاميرا واحدة فقط بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 على اللوحة الخلفية، لكنها تكتسب بعض التحسينات في التصوير الفوتوغرافي المستند إلى البرامج بفضل المعالج الأحدث.

وتم تضمين مميزات Deep Fusion وHDR 4 الآن، مما يوفر معالجة أفضل للمشاهد عالية التباين وتقليل الضوضاء ، وكلاهما مدرج في iPhone 13.

وتقول Apple أيضًا أن مجموعة شرائح A15 تساعد في تحسين عمر البطارية - وليس أحد نقاط قوة SE السابقة، ويحتفظ جهاز iPhone SE الأحدث هذا بتصنيف IP67 لمقاومة الماء، ولا يزال يشتمل على مستشعر Touch ID لفتح القفل بالمقاييس الحيوية.

وتعتبر Apple زجاج اللوحة الأمامية والخلفية للهاتف "أقوى زجاج في الهاتف الذكي"، ولا يزال الشحن اللاسلكي Qi مدعومًا، وستبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 11 مارس/ اذار، وسيتم شحن iPhone SE في 18 مارس/ اذار.