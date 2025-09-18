رحيل مفاجئ لإعلامية وفنانة لبنانية

شفق نيوز – بيروت فُجع الوسط الإعلامي والفني في لبنان، اليوم الخميس، بوفاة الإعلامية والفنانة اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 55 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شري توفيت في كندا بعد معاناة مع المرض، من دون الكشف عن طبيعته.

وبدأت الراحلة مسيرتها في إذاعة صوت الشعب قبل أن تنتقل إلى تلفزيون المستقبل، ثم قناة الجديدة، حيث قدّمت عدداً من البرامج المباشرة في فترة ازدهار الفضائيات.

وتنوعت برامجها بين الترفيهية والفنية وأخرى متخصصة بالمهرجانات والألعاب، كما شاركت في أعمال درامية لبنانية بينها الباشا وهند خانم.

يمنى شري حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية، وتُعد من الوجوه التي تركت بصمة مميزة في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان.