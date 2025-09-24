خوارزمية تعتمد على "ذكاء اصطناعي" تنتج 56 مضاداً حيوياً جديداً

شفق نيوز- متابعة

أعلن علماء من جامعة ITMO للعلوم والتكنولوجيا، اكتشاف خوارزمية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تنتج 56 مضاداً حيوياً جديداً.

وفقا للخبراء، يساعد النظام الجديد على تحديد المركبات التي لم تطوّر البكتيريا مقاومة لها بعد، ومن خلال الابتكار التجريبي، اكتشف الفريق 56 جزيئاً محتملاً يتميز كل منها بنشاط عال ضد الإشريكية القولونية، إحدى أخطر أنواع البكتيريا المنتشرة، والتي تسبب أمراضا معوية خطيرة.

من جانبها، قالت الباحثة أنستاسيا أورلوفا، إنها ستساعد الدراسات المختبرية في التحقق عمليا من النشاط الفعلي للمركبات التي حصلنا عليها، وعادة، من بين العديد من الجزيئات المرشحة التي تُكتشف باستخدام الأساليب الحسابية، يثبت واحد أو اثنان فقط فعاليتهما في التطبيق العملي".

وتابعت: "إذا أظهرت نتائجنا فعالية عالية، يمكننا تسجيل براءة اختراع لهذه المركبات. حاليا نبحث عن مختبر مناسب لإجراء هذه التجارب".

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة مقاومة المضادات الحيوية المتفاقمة تتطلب البحث المستمر عن أدوية جديدة، إذ تتكيف البكتيريا مع العلاجات الحالية بمرور الوقت، ما يقلل من فعاليتها.

ويُعد استخدام الذكاء الاصطناعي وسيلة لتسريع عملية ابتكار الأدوية، ما قد يوفر عدة أشهر أو حتى سنوات في تطوير علاجات جديدة.