حريق مروع ينهي حياة سيدة محبة للحيوانات وقططها الثلاثين في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

لقيت السيدة شولا تشوريكجي (52 عاما)، يوم الاثنين، مصرعها داخل منزلها في حي ميرميرلي بمنطقة مينيمن في إزمير، إلى جانب قططها الثلاثين التي كانت ترعاها، جراء حريق اندلع لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وبحسب صحيفة "الزمان التركية، فإن "الحريق بدأ في منزل من طابق واحد، مما دفع السكان المجاورين إلى إبلاغ السلطات فور رؤيتهم للنيران".

وأضافت الصحيفة التركية، أن "فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وسيطرت على الحريق بسرعة، لكن الفحص اللاحق كشف عن المأساة وفاة تشوريكجي الشهيرة بحبها الشديد للحيوانات، مع جميع قططها الثلاثين".

وكانت تشوريكجي تعيش بمفردها، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في إزمير لإجراء التحاليل اللازمة، فيما يستمر التحقيق لكشف أسباب الحادث.