جوائز إيمي.. ممثل كوميدي يحصد أول جائزة بمسيرته

شفق نيوز- واشنطن

حقق سيث روجن، أول فوز له في مسيرته الفنية، عبر نيله جائزة إيمي لأفضل ممثل كوميدي عن مسلسل "ذا ستديو"، فيما فازت جين سمارت برابع جائزة لها عن دورها في مسلسل "هاكس".

وشهد حفل جوائز إيمي، حضور نجوم التلفزيون وتسليط الضوء على تنافس قوي بين الأعمال الكوميدية والدرامية، مع تصدر "سيفيرانس" ترشيحات أفضل الأعمال الدرامية.

وحصد روجن جائزة أفضل ممثل كوميدي لتجسيده دور مدير تنفيذي سينمائي يسعى لتحقيق توازن بين صناعة أفلام مرموقة وتحقيق أرباح لشركة الإنتاج، بينما شكرت سمارت عائلتها وزملاءها كتاب وممثلي "هاكس" بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية لدورها كممثلة سبعينية تواجه تحديات مع الشبكة التي تدير برنامجها الليلي.

فيما تنافس مسلسلا "ذا ستديو" و"هاكس" بقوة ضمن فئة أفضل مسلسل كوميدي هذا العام، في حين تصدر مسلسل الإثارة النفسي "سيفيرانس" من إنتاج "آبل تي.في+" قائمة الترشيحات لجوائز العمل الدرامي، متناولاً قصة موظفين يخضعون لعملية تفصل ذكرياتهم العملية عن الشخصية، ونال بطلاه آدم سكوت وبريت لور ترشيحات أفضل ممثل وممثلة.

وانطلقت الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتولى تقديم الحفل الممثل الكوميدي نيت بارجاتزي.

وتنافس في الحفل نخبة من أشهر المسلسلات مثل "أندور" (من عالم ستار وورز)، ودراما "ذا بيت" الطبية، ودراما الجريمة "ذا وايت لوتس".

وينافس مسلسل "ذا بنجوين" (البطريق)، من بطولة كولن فاريل في دور رجل عصابات بعالم دي.سي كوميكس، على جائزة أفضل مسلسل قصير بجانب "أدولسنس" (المراهقة) الذي لاقى نجاحًا عبر نتفليكس. كما ينافس نواه وايل على أول جائزة إيمي منذ عام 1999 عن دوره في "ذا بيت"، بينما تم ترشيحه خمس مرات سابقا عن مسلسل "إي.آر" دون أن يفوز. ويسعى هاريسون فورد للفوز بجائزة إيمي عن دوره في مسلسل "شرينكينج".

وقد يحصل برنامج "ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبرت" على جائزة أفضل برنامج حواري، رغم إعلان شبكة "سي.بي.إس" في يوليو عن إيقافه.

ويشارك في التصويت على الجوائز أكثر من 26 ألف فنان ومخرج ومنتج من أعضاء أكاديمية التلفزيون، ما يضفي طابعا نخبويا على النتائج.