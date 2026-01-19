تغير لون اللسان قد يكشف أمراضاً خفية في الجسم.. تعرف عليها

شفق نيوز- متابعة

تعكس التغيرات في شكل سطح اللسان ولونه وكثافة طبقته عمليات داخلية في الجسم، تتراوح بين مشكلات في الجهاز الهضمي وحالة جهاز المناعة. لذلك غالبا ما يطلب الطبيب من المريض: "أرني لسانك".

يجب أن نعلم أن طبقة رقيقة تظهر على لسان كل شخص باستمرار، وهي مزيج من الخلايا المتقشرة والبكتيريا واللعاب وبقايا الطعام، وعادة ما تكون هذه الطبقة خفيفة ويمكن إزالتها بسهولة عند تنظيف الفم، ولا يصاحبها ألم أو حرقة أو رائحة كريهة قوية، كما أن تغير اللون لا يدل دائما على وجود مرض، فقد يتغير بسبب الطعام أو الشراب أو التدخين أو الأدوية.

لكن هناك علامات أخرى تثير القلق، مثل وجود طبقة سميكة ومستمرة يصعب إزالتها، وتستمر فترة طويلة، وترافقها أعراض أخرى.

أمثلة على تغيرات قد تستدعي الانتباه وهي طبقة بيضاء كثيفة: غالبا ما يرتبط ظهورها بتكاثر فطر Candida، وهو جزء من البكتيريا الطبيعية في الفم، لكن عند ضعف المناعة أو بعد تناول مضادات حيوية أو بسبب الأمراض المزمنة قد يزداد نموه بشكل مفرط، وعادة ما يصاحبها حرقة أو حكة أو وخز أو جفاف في الفم. وقد تظهر طبقة بيضاء مصفرة نتيجة نقص شرب الماء.

طبقة صفراء: قد يرتبط ظهورها بمشكلات في الكبد أو القنوات الصفراوية، ويجب أن يثير اللون الأصفر الكثيف أو الأصفر المخضر القلق إذا استمر لفترة طويلة، وقد يصاحبه طعم مر في الفم أو غثيان أو شعور بثقل بعد الأكل، وفي هذه الحالة لا يكفي تنظيف اللسان، بل يجب تحديد السبب الطبي.

طبقة سوداء أو بنية داكنة (اللسان الأسود المشعر):هي حالة تتضخم فيها حليمات اللسان وتطول، ما يجعل سطحه يبدو داكنا وغير متجانس. ويحدث ذلك غالبا بعد الاستخدام المطول لمضادات الحيوية، أو التدخين، أو سوء نظافة الفم. وقد يصاحبها رائحة كريهة أو غثيان، كما قد يرتبط باضطرابات في البكتيريا المعوية أو ضعف المناعة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

طبقة خضراء: يشير ظهورها عادة إلى عدوى بكتيرية أو فطرية، وغالبا ما تظهر بعد العلاج بمضادات حيوية أو في حالات ضعف المناعة، وقد يصاحبها رائحة كريهة قوية وشعور بعدم الراحة في الفم.

طبقة رمادية:قد تظهر عند الإصابة بأمراض معدية، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، أو الصيام لفترات طويلة، أو الجفاف، كما يشير هذا اللون إلى اضطرابات جهازية ويتطلب تقييمًا للحالة العامة وليس مجرد علاج موضعي.

ويؤكد الأطباء أنه إذا أصبحت الطبقة على اللسان سميكة أو تغير لونها أو صعبت إزالتها، أو كانت مصحوبة بإحساس حارق أو ألم أو رائحة كريهة أو جفاف في الفم أو شعور عام بالتوعك، فيجب زيارة الطبيب، لأن تحديد السبب يساعد على تجنب مشكلات أكثر خطورة.