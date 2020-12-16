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تعرف على عائدات صُناع المحتوى على يوتيوب

Category: منوعـات

Date: 2020-12-16T16:19:39+0000
تعرف على عائدات صُناع المحتوى على يوتيوب

شفق نيوز/ تقدم شركة يوتيوب العملاقة لمصممي المحتوى النشيطين فرصة الحصول على أرباح مالية تزداد مع زيادة عدد المشاهدات التي تمنح المعلنين إمكانية الوصول على أكبر عدد من المشاهدين.

قالت منشئة الموضوعات سيميد. وهي طالبة طب من ولاية تورونتو الأمريكية: “يمكن لمنشئي المحتوى البدء بجني الأموال من عائدات الإعلانات من خلال شركاء مع يوتيوب. ويصبح صاحب القناة مؤهلاً للحصول على الأرباح بمجرد وصول عدد المشتركين إلى 1000 مشترك”. بحسب ما ذكره موقع “businessinsider”.

وتابعت “مع 4000 ساعة مشاهدة، يكسب صاحب القناة بعد ذلك حصة .من عائدات الإعلانات التي تضعها يوتيوب على مقاطع الفيديو الخاصة به”.

وتملك Semide الآن أكثر من 150 ألف مشترك، وحصد اثنان من مقاطع الفيديو التي نشرتها على .قناتها أكثر من مليون مشاهدة، وتربح مقاطع الفيديو هذه ما بين 2500 و4000 دولار من عائدات الإعلانات.

ويمكن أن يختلف مقدار ما يحققه منشئ المحتوى من مليون مشاهدة بشكل .كبير بناءً على عوامل مثل: وقت مشاهدة الفيديو، وعدد المشاهدات.

وبشكل عام، تميل مقاطع الفيديو التي تركز على الأعمال إلى الحصول على معدلات دفع أعلى .من مقاطع الفيديو المتعلقة بنمط الحياة على سبيل المثال.

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