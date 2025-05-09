تعرف على أضرار وفوائد كوب الشاي

شفق نيوز/ يعزى للشاي المشروب المحبوب عالميا العديد من الفوائد الصحية المحتملة مثل تعزيز صحة القلب والمساعدة في الهضم، ولكنه قد يحمل أيضا أضرارا محتملة مثل الأرق وتصبغ الأسنان.

وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر والأسود قد يساعد في الحفاظ على صحة القلب، حيث يحتوي الشاي على الفلافونويدات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

تعزيز الوظائف الإدراكية

يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي توفر دفعة طبيعية للطاقة دون التأثيرات الجانبية التي قد يسببها القهوة.

يساعد الشاي، خاصةً الأعشاب مثل شاي النعناع والزنجبيل، في الهضم من خلال تهدئة بطانة المعدة وتعزيز تدفق العصارات الهضمية.

تعزيز المناعة

تعزز البوليفينولات الموجودة في أنواع الشاي المختلفة، خاصةً الشاي الأخضر، المناعة.

وهناك خمس أضرار محتملة لشرب الشاي، أولها:

قد يسبب الأرق

بينما يوفر الكافيين في الشاي دفعة من الطاقة، إلا أنه يمكن أن يتداخل مع أنماط النوم، خاصةً إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة أو في وقت متأخر من اليوم.

يمكن أن يسبب تصبغ الأسنان

يحتوي الشاي على التانينات، وهي مركبات يمكن أن تسبب تصبغ الأسنان بمرور الوقت.

يمكن أن يسبب نقص الحديد

تحتوي البوليفينولات في الشاي على مركبات يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

يمكن أن يهيج المعدة

بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يؤدي الحموضة في الشاي إلى انزعاج في المعدة أو ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة.