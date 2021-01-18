تشحن في 10 دقائق.. ابتكار أقوى بطارية سيارة كهربائية

شفق نيوز/ طور خبراء أمريكيون بطارية سيارة كهربائية جديدة يمكن شحنها بالكامل في غضون 10 دقائق فقط، ويمكنها تزويد السيارة بالطاقة الكافية للسير 250 ميلًا بشحنة واحدة.

تتميز بطاريات EV المصنوعة من فوسفات الحديد الليثيوم، بـ"أمانها الفائق"، ويمكن أن تسخن وتبرد بسرعة، الأمر الذي يعتبر مفتاح الشحن السريع ومد عمر البطارية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصل حرارة البطارية بسرعة إلى 140 درجة فهرنهايت للشحن والتفريغ، ثم تبرد عندما لا يتم استخدامها.

ويعتقد الباحثون أن هذا النظام من شأنه معالجة القلق من المدى القصير للسيارات الكهربائية، ومخاوف السائقين من أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم بسبب الحاجة إلى شحن السيارة.

ويقول الباحثون إن بطاريتهم يمكن أن تدوم لأكثر من 2 مليون ميل، وستكون سهلة التصنيع بكميات كبيرة لدعم السيارات في السوق.

وقال البروفيسور "تشاو يانغ وانغ" في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "لم يعد القلق من النطاق موجودا، كما أن هذه البطارية ستتميز بأسعار معقولة، ومن شأن سرعة الشحن أن تسمح بتقليص حجم البطارية دون القلق من التأثير على النطاق".