تسريبات.. عدسة تكبير بصري في آيفون 15

شفق نيوز / تبقت أشهر قليلة قبل الكشف عن هواتف "آيفون 15"، وسط تنامي الشائعات حول الجهاز الجديد من شركة "أبل"، والمتوقع أن يتضمن العديد من الميزات والتغييرات خاصة في طراز "آيفون 15 برو".

وحسب المسرب المعروف لأخبار "آبل" Unknownz21، فإن هواتف "آيفون 15 برو ماكس" ستتضمن عدسة بريسكوب التي تسمح باستخدام خاصية التكبير البصري بدقة عالية بدون أي تأثير على جودة الصورة ودقتها".

ومن المتوقع أن يتم تجهيز طرازات "آيفون 15 برو" بشريحة A17 Bionic من الجيل التالي، والتي تم تصنيعها على معمارية 3 نانوميتر من شركة TSMC لتحسين الأداء والكفاءة.

كما يرجح أن يحتوي كل من "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" على شريحة A16 Bionic، وكذلك إطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وستتميز طرازات "آيفون 15 برو"، بمنفذ شحن USB-C مع دعم USB 3.2 أو Thunderbolt 3 على الأقل.

وسيتم تجهيز طرازات "آيفون 15 برو" بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر تبلغ 8 غيغابايت، بينما من المرجح أن تستمر النماذج القياسية في الحصول على بطاقات ذاكرة 6 غيغابايت.