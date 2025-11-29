ترمب يطلق فودكا خاصة به بسعر 67 ألف دينار عراقي
شفق نيوز- واشنطن
أعلن نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بدء تلقي طلبات شراء فودكا تحمل علامة "ترمب" التجارية.
وكتب إريك ترمب، على صفحته بمنصة "إكس": "يسرني أن أعلن أن فودكا ترمب متاحة للطلب المسبق".
ويمكن طلب زجاجة فودكا سعة 750 مل عبر الموقع الإلكتروني مقابل 47.45 دولاراً، (نحو 67,616 ديناراً عراقياً).
ويرجح أن يكون تحديد سعر زجاجة الفودكا 47 دولاراً إشارة إلى أن ترمب هو الرئيس السابع والأربعون الحالي للولايات المتحدة، وكان سابقاً الرئيس الخامس والأربعين.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يكسب ملايين الدولارات من تسويق وترويج اسمه كل عام، عبر طرح سلع في الأسواق بما في ذلك أحذية ترمب الرياضية، وساعات ترمب.
So excited to announce that @trumpvodka is available for pre-orders! Head over to https://t.co/f8aooUgClC to get your hands on the first bottles! Cheers! 🇺🇸🍸 pic.twitter.com/YddPIyOMqD— Eric Trump (@EricTrump) November 28, 2025