بـ65 دولاراً.. ما رأيك بتذوق أكلة عراقية عمرها آلاف السنين؟

شفق نيوز/ ذكر موقع "خريطة الثقافة" الامريكي، ان مركزا تابعا لمعهد الآثار الأمريكي في مدينة هيوستن الامريكية، سيقدم في الشهر المقبل، مغامرة غذائية تتمثل في وجبة طعام، مؤلفة من مكونات كان العراقيون القدامى، وتحديدا من عصر السومريين، يتناولونها.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن مغامرة الطعام هذه والتي يشرف عليها "مركز علم الآثار" التابع للمعهد الأمريكي في هيوستن، تبلغ كلفتها 65 دولارا، علما بان الطبق مؤلف من مكونات غذائية مشابهة لآثار وجبة طعام عثر عليها مؤخرا في احد الكهوف العراقية القديمة.

وتأتي التجربة في إطار مشروع "مشروع سنان شيباني لعرب الاهوار"، وهو يحاكي مطعم ضيافة باسم "مضيف" مشيد وفق الهندسات القديمة كنسخة طبق الأصل من هياكل قصب عمرها 5 آلاف سنة، كان بمثابة قاعة عامة للقرية، حيث جرى شحن القصب بالكامل من مناطق الاهوار بين نهري دجلة والفرات، الى هيوستن.

وبحسب التقرير؛ فإنه بإمكان للضيوف الاستمتاع بالطعام مثل السومريين القدماء وتذوق بعض الطعام العراقي القديم، مضيفا أن الوجبة هي نسخة طبق الأصل من وجبة من حانة سومرية عمرها 5 آلاف عام تم اكتشافها خلال حفريات الآثار في العراق.

كما سيتم تقديم مشروب "البيرة" وفق مكونات مأخوذة من لوح مسماري قديم، يعتقد أنها ربما تكون أول وصفة للبيرة في العالم.

وبالاضافة الى ذلك، فان الوصفات السومرية القديمة التي سيستمتع بها الضيوف تتمثل والأسماك والحبوب والخبز المصنوع باستخدام مكونات مأخوذة من فرن قديم.

ولفت التقرير إلى أن الوجبات القديمة هذه سيشارك في اعدادها طهاة من جمعية "Bite of Hope " التي تحاول تغيير البيئة الغذائية في هيوستن بالتركيز على دمج مكونات طبيعية وصحية لخلق مجتمعات أكثر صحة. كما سيشارك طهاة من المجتمع العراقي في هيوستن في البرنامج المقام في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وستقام المناسبة في "مركز جامعة رايس مودي للفنون"، في هيوستين.