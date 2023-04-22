بعد إطلاق سراحه.. سعد المجرد يوجه رسالة مطولة لمتابعيه

شفق نيوز / توجه الفنان المغربي سعد لمجرد بالتهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر، بعد إطلاق سراحه "مؤقتا" من سجنه في فرنسا.

جاء ذلك، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقاً ذلك بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته.

وقال لمجرد على "إنستغرام": “قرأت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح.. سامحوني على الحزن الذي عشتموه معي، وحتى أنا كذلك أردتكم أن تكونوا فرحين حيث أنا معكم عائلة وحدة".

وأضاف بالقول: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحفيين جازاكم الله خيراً على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم".

واختتم تدوينته بالقول: "مسك الختام، هذه الرسالة لأحبائي المتابعين من كل بقاع العالم (أنا كنت في الماضي أحبكم، والآن انا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي أبداً مهما حصل".

وأشار إلى أنه الآن "حر بالسراح المؤقت" متمنياً "الفرج بمحكمة الاستئناف كي ينتهي من هذه القصة وينجح في هذا الاختبار الإلهي".

وغادر الفنان سعد لمجرد الخميس الماضي، أسوار السجن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقبع منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن سعد لمجرد أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سوار لمراقبة حركته وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.