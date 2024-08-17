بسبب ملمع شفاه.. ‎ستاربكس تواجه اتهامات ومحاكمات

شفق نيوز/ بتهمة سرقة فكرة لملون وملمع شفاه بنكهة القهوة، تواجه شركة سلسلة مقاهي ستاربكس، دعوى قضائية هي الثالثة من نوعها.

‎ورفعت الدعوى شركة بالموتشينو، أمس الجمعة، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، وتأتي ك بعد أن رفض قاض اتحادي في سياتل في يوليو/تموز 2023 دعوى سابقة مماثلة لأسباب إجرائية، وهي ثاني دعوى ترفضها محكمة.

‎ولم يكن لدى ستاربكس، التي تتخذ من سياتل مقرا، أي تعليق فوري.

‎وذكرت بالموتشينو إنها بدأت في تطوير مرطبات الشفاه بنكهة القهوة في عام 2016 وعرضتها في اجتماع عقد في أكتوبر 2018 في مكتب ستاربكس في نيويورك حيث قدمت نماذج أولية ومعلومات سرية أخرى.

‎وأضافت أن ستاربكس "سرقت" فكرتها التي طورتها بشكل كامل لمرطبات الشفاه من خلال إطلاقها مجموعة من المنتجات بنكهة القهوة في أبريل 2019، ما دفع شركة بالموتشينو إلى رفع دعوى قضائية سابقة ضد ستاربكس في لوس انجليس في أكتوبر 2019.