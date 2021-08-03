بالصور.. شاب يصطاد سمكة عملاقة في نهر دجلة

شفق نيوز/ في حدث فريد من نوعه، تمكن الشاب عكيد ابراهيم من قرية الزهيرية، بريف ديرك الشرقي، أقصى شمال وشرق سوريا من اصطياد سمكة كبيرة من نهر دجلة على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

وقال الصياد عكيد ابراهيم لوكالة شفق نيوز، "كنت واقفاً على التلة فوق نهر دجلة، وشاهدت شيئاً ابيضاً يطفو على سطح النهر من بعيد، فسبحت باتجاهه فإذا هي بسمكة كبيرة".

وأضاف أنه تمكن من اصطياد السمكة باليدين دون ان تبدي أي مقاومة، مشيرا إلى أن السمكة بدت خاوية القوى وكأنها مريضة أو تعرضت لصعقة كهربائية، أو اصيبت جراء المواد المتفجرة التي يلقيها بعض الصيادين.

وأوضح ابراهيم أن وزن السمكة يبلغ أكثر من 95 كيلوغرام، وطولها بحدود المترين.

يذكر أن شقيق عكيد ابراهيم الأكبر بوزان ابراهيم تمكن من اصطياد سمكة أكبر حجما في نهر دجلة، بلغ وزنها 120 كيلوغراماً وطولها نحو 220 سنتمتر في عام 2018 .