اليسا تغرد بعد حفلة بغداد بهاشتاك #عيب

شفق نيوز/ نفت الفنانة اللبنانية "اليسا"، يوم الاحد، ارتداءها درعاً واقياً خلال احياءها حفلة في بغداد الجمعة، فيما وصفت الاجواء في العاصمة العراقية بأنها كانت "آمنة لابعد الحدود".

وكتبت اليسا، تغريدة على حسابها الرسمي في منصة تويتر، قالت فيها، إن "زيارتي إلى بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني.. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

وأضافت "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود".

وتابعت اليسا تغريدتها عبر اللهجة اللبنانية، "بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة"، وختمت بهاشتاك "#عيب".

وأحيت الفنانة اللبنانية إليسا الجمعة الماضي حفلاً غنائياً في العاصمة العراقية، وهو الأول لها في بغداد خلال مسيرتها الفنية.

وشهد الحفل الغنائي الذي أقيم على مسرح ملاهي ومتنزهات "السندباد لاند" إقبالاً كبيراً من قبل جمهور الفنانة.

وبعد انتهاء الحفل، عبرت اليسا عن فرحتها بنجاح حفلها بتغريدة قالت فيها "من أجمل الحفلات التي أقمتها، شكراً للجمهور الحبيب في العراق، شكراً بغداد".

وكانت اليسا أعلنت عن وصولها الى بغداد بنشرها لتغريدة كتبت فيها "وأخيراً ببغداد العظيمة" مرفقة تغريدتها بصورة من العاصمة.

وهذا ليس الحفل الغنائي الأول للنجمة إليسا في العراق، حيث أحيت حفلاً غنائياً في مدينة أربيل باقليم كوردستان في حزيران الماضي، وحفلاً آخر في شباط 2010 بنفس المدينة.