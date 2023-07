النار مشتعلة في جسده.. رجل اطفاء فرنسي يفوز بأغرب سباقات الركض وانتقاد لموسوعة "غينيس"

شفق نيوز/ فاز رجل إطفاء فرنسي بواحد من أغرب سباقات الركض في العالم، وكسر الرقم القياسي فيه بعدما جرى وهو مشتعل بالنار بدون أوكسجين، فيما استهجن عدّاء شهير فكرة السباق، منتقداً موسوعة "غينيس".

أغرب سباق في العالم

وأكد الموقع الرسمي لشبكة غينيس للأرقام القياسية، أن جوناثان فيرو قطع مسافة 272.25 متر وجسمه مشتعل بالكامل بالنيران لكنه يرتدي بدلة واقية، ليحطّم الرقم السابق البالغ 204.23 متر.

كما حطم فيرو الرقم القياسي في أسرع حرق لمسافة 100 متر والنار مشتعلة بجسمه بدون أوكسجين حيث فعل ذلك في 17 ثانية، أي أقل من الرقم السابق بمقدار 7.58 ثانية.

وحسب موقع غينيس، فإن فيرو حطم الرقمين السابقين اللذين كانا بحوزة البريطاني أنتوني بريتون.

وأجرى فيرو هذه المحاولة "التاريخية" في المضمار نفسه الذي تدرب فيه خلال فترة شبابه والواقع في مدينة هوبوردين الفرنسية مسقط رأسه، على مضمار ألعاب القوى نفسه الذي تدرب عليه خلال شبابه.

وعلّق فيرو على الأمر بالقول: "ما فعلته له معانٍ كبيرة بالنسبة لي، بالنسبة لعملي كرجل إطفاء وللأشخاص الذين دربوني وشاهدوني أكبر وأتطور".

وأضاف: "كان تسجيل الأرقام القياسية في غينيس بمثابة حلم طفولتي، وكافحت يومياً من أجل أن تصبح هذه اللحظة حقيقة".

ولا ينوي جوناثان فيرو التوقف عند هذا الحدث فقال: "لا يزال لديَّ الكثير لفعله، أريد كتابة اسمي في كثير من الأمور الأخرى".

وأمضى جوناثان ثلاثة أشهر من التدريب والتحضير لهذا السباق "الغريب"، حيث خضع لتدريبات خاصة لقياس القدرة على التحمل والتنفس.

مايكل جونسون انتقد السباق

في هذه الأثناء ذكرت صحيفة marca الإسبانية أن العدّاء الأمريكي الشهير مايكل جونسون والحائز أربع ميداليات ذهبية أولمبية، استهجن الفكرة وما تقوم به شبكة غينيس.

وشارك جونسون البالغ من العمر الآن 55 عاماً والمتخصص في سباقات 200 و400 متر، مقطع الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلّق عليه قائلاً: "عندما كنتُ طفلاً في فترة السبعينيات كانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أمراً رائعاً، لكن يبدو أنها تحولت إلى شيء هزلي".

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen - 17 seconds by Jonathan Vero (France)Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf