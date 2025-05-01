القهوة.. فائدة صحية مدهشة لكبار السن

شفق نيوز/ أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة قد يقدم فائدة صحية مدهشة لكبار السن، من خلال تعزيز نوعية حياتهم والحفاظ على قوتهم العضلية في مرحلة الشيخوخة.

وكشفت الدراسة، التي أجريت على 1161 شخصاً فوق سن 55 عاماً، أن استهلاك القهوة قد يساعد في الحفاظ على قوة العضلات ويقلل من خطر السقوط في الشيخوخة.

ووجد الخبراء أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالوهن، وهي حالة تتسم بضعف العضلات والتعب الشديد، مما يزيد من احتمالية السقوط ويعيق التعافي من الأمراض والإصابات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يومياً شهدوا انخفاضاً بنسبة 64% في خطر الإصابة بالوهن مقارنة بمن شربوا كميات أقل.

وصرحت البروفيسورة مارغريت أولثوف، من جامعة فريجي في أمستردام، بأن الأسباب الدقيقة لهذه الفائدة غير واضحة بعد، لكنها ترجح أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تلعب دوراً رئيسياً في التأثير الإيجابي على صحة العضلات.

وأضافت أولثوف: "شرب القهوة أصبح جزءاً أساسياً من روتين العديد من الأشخاص، وهم يبحثون باستمرار عن طرق للحفاظ على صحتهم مع تقدمهم في السن. تسلط نتائجنا الضوء على العلاقة المفيدة بين استهلاك القهوة اليومي وانخفاض خطر الإصابة بالوهن، ما قد يعزز الشيخوخة الصحية".

وأشارت دراسات سابقة، أجريت على الفئران، إلى أن القهوة قد تساهم في تقليل فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر. كما تحتوي القهوة على مواد كيميائية قد تساعد في التخلص من الخلايا القديمة وتحفيز نمو العضلات، مما يعزز صحة العضلات وقوتها.

ونُشرت هذه الدراسة، الممولة من قبل معهد المعلومات العلمية عن القهوة، في المجلة الأوروبية للتغذية.