"القزم الغاضب" قبالة السواحل السعودية

شفق نيوز/ اكتشف علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة واشنطن نوعا جديدا من الأسماك يبدو أنه دائم الانزعاج، وقرروا تسميته بـ"القزم الغاضب".

وتم العثور على سمكة "القزم الغاضب" (Grumpy dwarf goby)، المعروفة لدى العلماء باسم Sueviota aethon، لأول مرة قبالة منطقة من الشعاب المرجانية التي تصطف على طول البحر الأحمر على ضفاف المملكة العربية السعودية.

وكانت أسماك "القزم الغاضب" تسبح في "كهوف" صغيرة وتحت نتوءات على أعماق تتراوح بين 33 و 174 قدما تحت سطح الماء. وفي وقت لاحق، شوهدت عينات أخرى بالقرب من قرية ثول في محافظة مكة.

وتتميز السمكة النادرة التي يبلغ طولها أقل من سنتيمترين بأنيابها الكبيرة وتعبيرها المخيف. وكان بعضها أحمر غامقا والبعض الآخر برتقالي مصفر وأبيض، مع بؤبؤ أسود داكن وحلقات ذهبية قزحية تحيط بها.

ويساعدها لونها الأحمر على الاندماج في موطنها - جدران الشعاب المرجانية - المغطاة بالطحالب الحمراء.

وتستخدم الأسماك أنيابها الكبيرة لاصطياد الفرائس الصغيرة. وتم اكتشافها من قبل علماء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وجامعة واشنطن.

وفي البداية، اعتقدوا أنهم أعادوا اكتشاف سمكة fiery dwarfgoby المعروفة، والتي تم العثور عليها في البداية في أوائل السبعينيات. ولكن بعد ذلك ألقوا نظرة فاحصة. ونُشرت نتائجهم الأسبوع الماضي في مجلة ZooKeys.

وقالت لوسيا بومبو أيورا، المؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان: "أتخيل أنه في عالمها الصغير، فهي حيوانات مفترسة مخيفة. إن تعبيرها الغاضب وأنيابها الكبيرة تجعلها تبدو كذلك، على الرغم من صغر حجمها".

المصدر: إندبندنت - RT