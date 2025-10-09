العراق العاشر عربياً و82 عالمياً ضمن أصعب البلدان لتعلم قيادة السيارات

شفق نيوز- متابعة

أظهر تحليل أجرته مجلة "ceoworld" الأميركية، يوم الخميس، أن العراق يأتي بالمرتبة العاشرة عربياً والـ82 عالمياً ضمن أصعب البلدان لتعلم قيادة السيارات لعام 2025.

وبحسب تحليل المجلة المختصة بالبيانات والاستطلاعات، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مؤشر إجهاد السائق المتعلم العالمي لعام 2025، تتبع تأثير البنية التحتية والسلامة والزحام المروري على تجربة السائقين الجدد.

وكشفت النتائج عن "عالم منقسم"، حيث أن هناك دولاً يكون تعلم القيادة فيها سلساً ومدعوماً، ودولاً أخرى يكون محفوفاً بالمخاطر والتكاليف وعدم اليقين، وهو ما كانت عليه أغلب الدول الأفريقية.

ووفقاً للمجلة فإن جنوب السودان تتصدر قائمة عام 2025 من أصل 197 دولة، بمعدل إجهاد مركب يبلغ 45.27 من 100، وهو الأدنى عالمياً، حيث تواجه البلاد تحديات جسيمة في جميع المقاييس الأربعة، بدءاً من ضعف البنية التحتية ووصولاً إلى ارتفاع معدل وفيات حوادث الطرق.

ومن بعد جنوب السودان تأتي أفغانستان ثانياً بمعدل 45.31 نقطة، تليها اليمن ثالثاً بـ45.38 نقطة، وبوروندي رابعاً بمعدل 45.44 نقطة، وجمهورية أفريقيا الوسطى خامساً على مستوى العالم بمعدل 45.70 نقطة.

وعربياً جاء اليمن أولاً كأصعب البلدان لتعلم القيادة، يليه السودان ثانياً بـ48.03 نقطة، وسوريا ثالثاً 50.04 نقطة، ثم مورتانيا رابعاً 58.49، تليها مصر خامساً 60.64، وجيبوتي سادساً 62.83، والمغرب سابعاً 63.29، ثم تونس ثامناً بـ63.69، ولبنان 64.91، وجاء العراق عاشراً 65.68 نقطة، وبالمرتبة 82 عالمياً، يليه الجزائر بالمرتبة الحادية عشر بـ65.8 نقطة، وليبيا بالمرتبة الثانية عشر بـ68.23 نقطة.

فيما تذيلت موناكو وليختنشتاين كأكثر الدولة سهولة لتعلم القيادة بـ97.84 نقطة، و97.74 نقطة على التوالي.