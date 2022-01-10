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السلطات قررت هدمه.. ما علاقة غوغل بـ"أسخف" مبنى في العالم؟

Category: منوعـات

Date: 2022-01-10T20:57:43+0000
السلطات قررت هدمه.. ما علاقة غوغل بـ"أسخف" مبنى في العالم؟

شفق نيوز / بدأت السلطات التركية، يوم الاثنين، الخطوات الفعلية لهدم مركز أعمال الإدارة الخاصة في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، المصنف "أكثر المباني سخافة في العالم'' على محرك غوغل.

وذكر رئيس بلدية كهرمان مرعش، خير الدين غونغور، أن "الغرض من هدم المشروع ليس فقط لكونه (اسخف مبنى في العالم فقط) بل هناك مساع لإعلان المدينة الذي شيد فيها هذا المبنى كمنطقة تحويل حضري من قبل وزارة البيئة والتحضر، وبدأ العمل الميداني على مساحة 40 فدانًا ضمن نطاق المشروع الذي سيتم تنفيذه".

وأضاف غونغور، الذي فحص أعمال الهدم في الموقع: "الآن عندما ستكتب في  Google، ستجد أننا نهدم (أبشع مبنى في العالم)، فإن تشويه المبنى للصورة الظلية وعدم كونه متعدد الوظائف يحتم علينا هدمه".

وأصبح مبنى الإدارة الإقليمية الخاصة (أبشع مبنى في العالم)، الذي تم بناؤه في كهرمان مرعش عام 1994 ، رمزًا للمدينة بهيكلها المعماري وألوانها.

كما أطلق سكان كهرمان مرعش اسم “المبنى الأصفر” على البناء ليصبح أشهر ما يستخدم لوصف العناوين في المدينة.

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