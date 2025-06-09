السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، يوم الاثنين، بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة.

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارا من الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 15 حزيران/يونيو 2025م، حتى يوم الأحد 23 ربيع الأول 1447 هـ الموافق ‎15‏ أيلول/سبتمبر 2025م من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.

وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس ايجابا على زيادة الإنتاجية.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والدليل الاسترشادي للوقاية من اثار العمل في الأماكن الحارة) بهدف اطلاع أصحاب المنشآت وتمكينهم من تطبيق ما جاء فيه.