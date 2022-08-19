السعودية.. المسؤول السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشر أغنية: ترويح حلال

شفق نيوز / أثار المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، أحمد الغامدي، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تغريدة بأغنية للفنان السعودي الراحل، طلال مداح.

جاء ذلك في تغريدة للغامدي على صفحته الرسمية بتويتر، اطلعت عليها شفق نيوز قائلاً: "مقطوعة للفنان طلال مداح (رحمه الله) .. بعض من الترويح المباح يعين على المسير، ذكر بها اليوم تغريدة للعزيز على البخيتي".

ورد صاحب حساب يحمل اسم "عبد الله" بتغريدة على الغامدي قائلا: "يا شيخ احمد ماهي الضوابط الشرعية لحضور حفلة غنائية؟".

ليرد الغامدي قائلاً: "الضوابط الاعتدال"، فيما سرد الغامدي رواية اسلامية للاستدلال بها على صحة كلامه.