الذكاء الاصطناعي يرفع مبيعات الهواتف

شفق نيوز/ بات من المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية، التي تدعم الذكاء الاصطناعي، ارتفاعا في المبيعات وإقبالا أوسع من المستخدمين، لا سيما في الولايات المتحدة والصين.

وبحسب أرقام شركة "آي دي سي" للأبحاث، من المتوقع ارتفاع مبيعات الهواتف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 350 في المئة، ويعني هذا الرقم أن هذه النوعية من الهواتف ستستحوذ على 18% من السوق العالمي بحلول نهاية العام.

أما بالنسبة لشركة أبل، فتوقعات "آي دي سي"، أن تتحسن مبيعاتها بنسبة 4 في المئة والفضل طبعا لهواتف آيفون 16 المنتظرة التي تدعم الـAI.

في هذا الصدد، قال المراقب للشؤون التكنولوجية، محمد عنتر، إن الهواتف التي تدعم الذكاء الاصطناعي تشكل عامل جذب للمستهلكين، مضيفا، أن "طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في الهاتف الذكي تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تتبلور.

ورأى أن مسألة فرض اشتراك مالي على بعض خدمات الذكاء الاصطناعي تطرح تحديات كبرى على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لافتاً إلى أن هناك مسألة مهمة وهي دمقرطة الذكاء الاصطناعي.. هذه التقنية الجديدة يجب أن يتم تعمميمها وتوفيرها للجميع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو إمكانياتهم المادية.

وأشار عنتر، إلى أن اللاعب الأبرز على صعيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية سيكون من نصيب شركة غوغل والسبب أنها تملك نظام التشغيل أندرويد.

من جهته، ذكر الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أيمن عيتاني، أن "الذكاء الاصطناعي سيصبح محور حياتنا في جميع المجالات، وهناك رواج تجاري بسبب هذه التقنية الجديدة.

وأضاف أن "التقنيات الجديدة كلها تكون مكلفة في الأول، لكن حاليا هناك منافسة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تشات جي بي تي حاليا هو الأكثر رواجا"، مردفاً: "ليس هناك أي فائض في الرقائق المستعملة في الذكاء الاصطناعي".

المصدر: سكاي نيوز عربية