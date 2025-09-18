اكتشاف ممر من الذهب بطول 8 كم في مدينة عربية

شفق نيوز- الرباط

أظهرت نتائج تنقيبات جديدة في الغرب، يوم الخميس، اكتشاف منطقة ذهب عالية الجودة في منطقة "أسيرم" غرب الاتجاه الرئيسي لبومدين في إقليم تنغير المغربي.

وأعلنت عن هذه النتائج شركة "Aya Gold & Silver" الكندية العاملة في المغرب، مؤكدة في بيان، أن هذا الاكتشاف يعزز مكانة الموقع كوجهة واعدة للاستكشاف المعدني في المغرب.

وأوضحت الشركة، أن عمليات الحفر الأخيرة دعمت المؤشرات الجيولوجية التي تكشف أن مشروع "بومدين" في طريقه للتحول إلى مشروع واسع النطاق يضم عدة اتجاهات معدنية، مضيفة أنه تم تسجيل نتائج عالية الجودة في كل من الاتجاه الرئيسي لبومدين ومنطقة "تيزي"، وفق موقع "العمق" المغربي.

كما أعلنت الشركة عن توسيع نطاق حضورها في المغرب من خلال الحصول على رخصتين جديدتين للتنقيب، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجيتها لتعزيز استثماراتها طويلة الأمد وتوسيع محفظتها التعدينية.

وقال مدير عام الشركة، بنوا لاسي، إن "اكتشاف منطقة الذهب الجديدة بأسيرم يؤكد أن بومدين يضم عدة ممرات معدنية واعدة.. لقد تمكنا من تتبع تواجد الذهب على امتداد ثمانية كيلومترات".

وأضاف لاسي، أن "هذه الدراسات الجيوفيزيائية تشير إلى إمكانية تجاوز عشرة كيلومترات، ومع عينات بلغت 12.2 غراماً في الطن من الذهب و4.1% من النحاس، يبرز هذا الممر المعدني فرصاً واعدة للغاية".

وبيّن أن "الشركة تعتزم إصدار دراسة التقييم الاقتصادي الأولي للاتجاه الرئيسي لبومدين قبل نهاية العام الحالي"، لافتاً إلى أن هذه النتائج الأخيرة تؤكد حجم المشروع وإمكاناته، ما يعزز موقع بومدين كأحد أبرز الاكتشافات المعدنية الصاعدة في المغرب.