استدعاء وتحقيق ومنع غناء.. عقوبات مصرية تطال راغب علامة

شفق نيوز- القاهرة

قرر نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان مصطفى كامل، يوم الاثنين، منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، فضلاً عن استدعائه للتحقيق معه فيما بدر منه من "مخالفة" للأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

وقال كامل في بيان: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر، مسارح مصر التي اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي فناً وقيمة، لم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف "قررنا استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً، بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وتابع "مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو من ينوب عنهم، لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".

جدير بالذكر أن الفنان راغب علامة قد أحيا مؤخراً حفلا غنائياً بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، وحضره عدد كبير من الجمهور وبعض المشاهير، إلا أن هناك بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لراغب علامة وهو يرقص مع بعض الفتيات والمشاهير على المسرح، وهذا ما اعتبره البعض خروجاً عن السياق والمعهود في الحفلات الغنائية.