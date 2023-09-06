ابتكار مواد بناء صديقة للبيئة وأقل تكلفة

شفق نيوز / ابتكر علماء جامعة روستوف على الدون الروسية للتكنولوجيا، خرسانة بإضافة قشور جوز الهند، تتميز بخفة الوزن وأقل كلفة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنظائرها الحالية.

ووفقاً لمجلة Materials، يبحث العلماء في العالم دائما عن تركيبات جديدة لخلطات البناء باستخدام نفايات نباتية، وقشرة جوز الهند هي من بين هذه النفايات.

وابتكر علماء جامعة الدون للتكنولوجيا تركيبة خرسانية جديدة تشكل قشرة جوز الهند حوالي 10بالمئة من وزنها.

وبحسب قولهم، فإن قوة وخصائص الأداء الأخرى لهذه الخرسانة لن تكون أدنى من الخرسانة العادية بل حتى تتجاوزها قليلا، كما أن تكلفتها أقل بنسبة 15 بالمئة.

وتسمح هذه الطريقة بحل مشكلة تدوير هذا النوع من النفايات، ما يفيد مناطق عديدة وعرض مادة بناء جديدة في الأسواق تتميز بخفة الوزن وأقل تكلفة من الخرسانة التقليدية.

وتعتبر خفة وزن الخرسانة، وفقا للخبراء، ميزة مهمة في مجال البناء، لأنه يمكن استخدامها في هياكل اعلى وخاصة في ظروف المدن ذات الكثافة السكانية العالية وكذلك في المناطق ذات ظروف هندسية وجيولوجية معقدة.

ويخطط فريق البحث لمواصلة البحث عن مكونات نباتية لتحل محل الأسمنت وكسارة الحجر والرمل في الخرسانة، وتصميم هياكل من خلطات بناء جديدة اقتصادية وصديقة للبيئة.