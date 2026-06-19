هدنة الصقور.. هل تشتري الدبلوماسية سلاماً أم تؤجل الحرب الكبرى؟

​لم يعد الشرق الأوسط مجرد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بل تحول إلى مختبر القياس الأول لشكل النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب، إن ما يشهده الإقليم اليوم من تحولات دراماتيكية لا يمثل تراجعاً تكتيكياً للقوى المتصارعة بل هو صياغة لـ معادلة إنهاك متبادل فرضت على الجميع الجلوس حول طاولات التفاوض خلف الغرف المغلقة، وفي توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية تخلت القوى العظمى والإقليمية عن أوهام الحسم العسكري المطلق لصالح براغماتية البقاء، وهي تسوية قلقة تطرح السؤال الأكثر إلحاحاً.. هل نحن أمام ولادة نظام أمني إقليمي مستدام، أم بصدد تأجيل ذكي لصدام حتمي سيكون أكثر عنفاً وتدميراً؟

​ كواليس جنيف وبنود التسوية المرحلية

​بعد جولات مكثفة من الدبلوماسية السرية برعاية الدوحة وإسلام آباد احتضنت العاصمة السويسرية جنيف مراسيم توقيع مذكرة التفاهم التاريخية بين واشنطن وطهران كبروتوكول تفاوضي غير مباشر، يقوم الاتفاق على شقين.. التزامات فورية متزامنة تشمل الوقف الشامل للعمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية دون رسوم سيادية، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن أصول مجمدة تُقدر بحوالي 25 مليار دولار. أما الشق الثاني، فيمنح الطرفين مهلة 60 يوماً لخوض مفاوضات فنية معقدة لتقييد نسب تخصيب اليورانيوم وتفكيك المنشآت الحساسة.

​ زلزال ترامب الجيوسياسي.. تفويض دمشق ولغز جبهة لبنان

​التحول الأبرز الذي صاحب هذا الاتفاق هو تصريحات الرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع (G7) والتي كشفت عن رغبة أمريكية صارمة في حماية مخرجات جنيف من الانهيار بسبب جبهة لبنان، وجه ترامب انتقادات لآلية الحرب الإسرائيلية، وطرح معادلة أمنية مفاجئة تقضي بتفويض النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع لمواجهة حزب الله وننزع سلاحه واصفاً إياه بالأقدر على تنفيذ المهمة بخسائر أقل، هذه المناورة الترامبية تعني استراتيجياً محاولة فصل ملف حزب الله عن طهران وتحويله إلى قضية أمنية إقليمية تُحل عبر توازنات برية جديدة رغم النفي السوري الرسمي السريع لتجنب الانزلاق في مستنقع الحرب. رغم أن براغماتية ترامب الراهنة تدفع باتجاه جنيف، إلا أن إرثه التقليدي في نقض الاتفاقيات يُبقي الموثوقية الأمريكية تحت اختبار جدي

​ خارطة التأثير العالمي والجيواقتصادي

​حققت التهدئة البحرية في مضيق هرمز انفراجة فورية لأسواق الطاقة الآسيوية والأوروبية عبر هبوط أسعار النفط العالمية، كما انعكس الاتفاق إيجاباً على ديناميكية مشاريع ربط الطاقة وطرق التجارة البرية الإقليمية، مثل طريق التنمية وجسور النقل بين الخليج والعراق وتركيا حيث يقلل استقرار الممرات المائية من تكاليف التأمين الدولي ويدمج جغرافيا المنطقة في شبكة اقتصادية واحدة تعزز فرص الازدهار المشترك. ولا يمكن فصل هذا المسار عن الاندفاعة التنين الصيني فبكين التي تبحث عن أمن الطاقة الاستراتيجي لأسواقها تبدو الضامن الاقتصادي غير المعلن لخلفيات هذا التقارب حيث يضمن لها استقرار هرمز تدفقاً آمناً وشرياناً حيوياً يغذي مبادرتها العالمية (الحزام والطريق).

​ ساحات التماس الإقليمي.. العراق والخليج

​يجد العراق نفسه الساحة الأكثر حساسية لتلقي ارتدادات هذا التقارب، إذ يتأرجح وضعه الداخلي بين فرصة استثمار التهدئة لتعزيز سيادته التنموية ومشاريع الربط البري أو البقاء كصندوق بريد للرسائل السياسية إذا تعثرت اللجان الفنية، أما عواصم الخليج العربي، فترى في الاتفاق فرصة لحماية ممراتها البحرية ومشاريعها الاقتصادية، شريطة أن تلتزم طهران بكبح جماح أذرعها وتحديداً الحوثيين في البحر الأحمر.

​ هندسة التناقضات.. الدول الأكثر عرضة للتأثير

​تقف إسرائيل كأكبر المتوجسين والمعارضين لهذا الاتفاق، إذ ترى في رفع الحصار البحري وضخ المليارات في خزينة طهران تمكيناً استراتيجياً للخصوم يعيد ترميم شبكات الوكلاء دون اقتلاع حقيقي لجذور الخطر النووي مما يبقي أصابع تل أبيب ضاغطة على زناد العمليات المنفردة، في المقابل تمثل الهدنة طوق نجاة مؤقت للاقتصاد الإيراني لكنها تضعه أمام معضلة تفكيك عناصر قوته الردعية مما يشعل صراعاً داخلياً بين التيارين البراغماتي والمتشدد.

​ زلزال النظام الدولي ومصير القطب الواحد

​بدء سريان هذا الاتفاق يعلن رسمياً شهادة وفاة الأحادية القطبية الأمريكية المطلقة ويثبت أن سياسة العقوبات القصوى قد بلغت حدودها العاجزة، نحن نتحول بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب واقعي ومشوه، محكوم ببراغماتية الصفقات المتقاطعة وبصعود هادئ للنفوذ الصيني الروسي اللذين استغلا الانشغال الأمريكي بالمنطقة لترسيخ نفوذهما في أوراسيا وإفريقيا.

​ ما وراء النفط.. التكنولوجيا كخط دفاع أول

​الخطأ الأكبر في قراءة التحولات الراهنة هو حصر الصراع في النفط، فالمعركة الحقيقية في شرق أوسط المستقبل باتت تدور حول السيادة الرقمية وتأمين البنية التحتية الحرجة، إن الأموال المستعادة ورفع الحصار سيُوجه جزء كبير منها لبناء دروع سيبرانية وتحديث الذكاء الاصطناعي العسكري فالدولة التي لا تملك مرونة سيبرانية ستجد نفسها مخترقة؛ لذا يمثل هذا المسار مرحلة تحديث تقني بامتياز لكافة الأطراف.

​ مستقبل على حد الموسى: المسارات البديلة لشرق أوسط ما بعد جنيف

​السيناريو الأول (الاستقرار المسلح الصارم).. نجاح مهلة الـ 60 يوماً والتوصل لصيغة تضبط النووي والممرات ليحل تعايش إجباري بارد تتحول فيه المعارك إلى حروب ظل سيبرانية واستخباراتية هادئة.

​السيناريو الثاني (الانفجار العكسي المفاجئ).. تعثر المفاوضات الفنية أو قيام إسرائيل بضربة جراحية منفردة لإحباط المقاربة الأمريكية في لبنان وسوريا مما يفجر الممرات المائية ويعيد إغلاق مضيق هرمز لتدخل المنطقة أتون حرب استنزاف عالمية.

​السيناريو الثالث (المقايضة الكبرى).. اندماج إيران الكامل في المنظومة الاقتصادية الإقليمية بضغط داخلي، مقابل تجميد حقيقي لمشروع التمدد والنفوذ الخارجي، لتعاد صياغة التحالفات لقرن قادم.

​في المحصلة، لا يمكن قراءة المشهد الراهن بوصفه صك أمان دائم لشرق أوسط مضطرب بل هو عملية هندسة لهدنة قلقة يُعاد فيها تموضع الصقور تمهيداً للمستقبل، إن الدبلوماسية التي وقعت في جنيف والخطط الأمنية البديلة التي يطرحها ترامب لا تصنع سلاماً بل تشتري وقتاً، والسيناريو الأكثر ترجيحاً للمرحلة القادمة هو الاستقرار المُسلّح وبناء الحصون.

​وفي منطقة جغرافية كُتب عليها أن تعيش فوق خطوط الصدع الجيوسياسي، تبدو القوى المؤثرة قد استوعبت أخيراً الحقيقة الوجودية الصارمة التي تحكم مصير هذا الشرق: إننا نعيش معاً، أو نموت معاً. هذه المعادلة الحتمية هي التي جعلت من خيار التهدئة والاتفاق ممرًا إجباريًا لتفادي المحرقة الشاملة، بانتظار ما ستسفر عنه شروط التفاوض خلف الغرف المغلقة.