مواضيع تهدد السلم المجتمعي بحاجة الى إجابة ؟!

مازالت بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي التي تحمل عنوان "أنصار دولة القانون" و "أنصار الزعيم المالكي" وكذلك عناوين أخرى مقاربة لهذه العناوين تنشر مواضيع تهدد السلم المُجتمعي، حيث لفت الانتباه مؤخرا وهي تنشر صورة رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي بزي الإستعداد لخوض معركة ما، وجاء فيها "الزعيم المالكي قادم، والمعركة في أوجها" .السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه بشكل واضح وصريح، هل أن هذه العناوين تمثل دولة القانون او الزعيم المالكي ؟، لذا على الناطق بإسم إئتلاف دولة القانون أن يظهر في مؤتمر صحفي يبين مدى ارتباط تلك المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي بهم .

على ذات الصعيد، نشرت بعض وسائل الإعلام، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه تفاجأ بقرار السوداني: رشحني لنيل جائزة نوبل للسلام ولم أكن متوقعاً هذا من العراق" .كذلك على الناطق بإسم الحكومة العراقية أن يبين مدى صحة هكذا أخبار، كون السوداني مازال على رأس حكومة تصريف أعمال .

نعم .. إنها مجرد تساؤلات بحاجة الى إجابة ملحة، لإن نشر مثل هكذا مواضيع حتما يثير التنمر لدى الكثير من أبناء الشعب العراقي .