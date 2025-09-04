منتدى بغداد إنعاش للاقتصاد العراقي

تعيد العاصمة بغداد أمجادها بعقد منتدى بغداد الدولي للطاقة في 6 أيلول 2025، والذي يعد واحدا من أهم الأحداث الدولية في مجال الطاقة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وان منتدى بغداد الدولي للطاقة ليس بمجرد منتدى أو مؤتمر أو تجمع اقتصادي أنما منصة العالم للطاقة خصوصا ان العراق بدء بالدخول الى سوق الغاز العالمي من خلال البدء بعمليات تصدير كميات كبيرة من غاز البروبان واخرها تصدير 20 الف طن من الغاز الى جمهورية الصين.

وأن الامين العام لمنظمة أوبك ودول الاعضاء في المنظمة ووزراء الدول المصدرة للنفط والغاز، بالاضافة إلى ممثلي الشركات العالمية جميعهم سيكونون حاضرين في العاصمة بغداد لافتتاح أعمال منتدى بغداد الدولي للطاقة والذي نظمته مؤسسة غدأ لإدارة المخاطر بالتعاون مع وزارة النفط العراقية.

ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو من سيفتتح أعمال منتدى بغداد للطاقة الذي يكون على مدى يومي 6-7 أيلول الجاري، يتضمن المنتدى أربعة جلسات والتي تتحدث عن نظام الطاقة العالمي ديناميكيات اسعار النفط والاسواق المالية، وصناعة النفط وتاثيره والصنعات التصفوية والتكريرية.

أن الوجود مثل هذه الجلسات بحضور شخصيات قوية على مستوى وزراء ورؤساء منظمات وشركات عالمية وخبراء ومستشاريين في مجال النفط والغاز يعكس أهمية العراق على دخول سوق الطاقة من أوسع أبوابه وليس في مجال النفط فقط أنما بمجالات أخرى وأهمها الغاز.

وهكذا ستكون نظرات العالم الاقتصادي نحو بغداد خلال يومي السبت والاحد، والكلمات والبيانات والتصريحات الصحفية التي ستخرج من المشاركين في منتدى بغداد ستأثر على أسعار النفط، وسيكون لها تاُثير مباشر على سوق الطاقة العالمي.