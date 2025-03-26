‎مدينة حلبجة واهلها تنتظر الموقف

مرت على هذه المدينة اكثر من ثلاثة عقود وهي تئنُ لغاية ألآن، ومازالت تنتظر مدّ يد العون للإعمار والتطوير والاهتمام باهلها وشبابها وشبانها، حيث الكارثة كانت رهيبة والجراح عميقة، فلو لم يكن أهلها أهل عزٍّ ومقاومة لما يكن هناك مكان وموقع للحياة والحيوية مرةً أخرى في هذه المدينة، ولكن أهلها أبوا أن يهجروا مدينتهم وأرضهم وديارهم وتأريخهم، فشمروا عن ساعد الجدّ في تسعينيات القرن الماضي فبدؤوا يرجعون من ايران والسليمانية والمجمعات إلى بيوتهم المهدّمة أو المنفجرة، فصبروا وصابروا وبدأوا بالحياة ولكن عيشاً مع المعانات اليومية، فهكذا داوموا الحياة إلى أن تغير النظام في العراق، فمنذ ذلك الحين وقبل عشرين سنة تنتظر هذه المدينة واهلها الدعم والمساندة والإعمار والتعويض من الدولة العراقية ، ولكن لحد الآن الاستجابة لا تناسب حجم الدمار وعمق الجرح، فاليوم الفرصة سانحة لأعضاء مجلس النواب العراقي ان يشمروا عن ساعد الجد، وان يقوموا بتسجيل موقف عراقي شهم، وان يداووا برفع أيديهم للتصويت جرح المدينة واهلها، فنحن كأهل حلبجة وأبنائها لا ننتظر إلا الموقف الإيجابي، والشعب الكوردي كله في انتظار في يوم وموقف حاسم، ونحن اوفياء مع اصحاب المواقف..

حفظكم الله يا أعضاء مجلس النواب العراقي الموقر.

اخوكم

محمَّد رؤوف محمد

من أبناء حلبجة