عاشق الورق

لقد امضى حياته كلها يتقلب بين اكوام ورق الجرائد.. هذا ما يتطلبه عمله الذي كان يمتهنه وعُرف من خلاله وأصبح له قراء ومريدون .

دلفت شابة حيث يجلس بين أكداس الورق إذ لا تحلو الكتابة له إلا حين يتنسم اريجها ، كانت تعد تقريراً عن مراحل اصدار الجريدة .. قدمت نفسها بأنها صحفية تعمل في إحدى القنوات المعروفة، رحب بها، من قبيل اللطف والذوق، فلم تكن تعنيه أو تثيره المسميات الكبيرة ، حيث تنقل بين أكثرها، وهو الصحفي الذي قضى شطري عمره في هذا المجال..

بدأ يحدثها عن مراحل إعداد الجريدة وصفحاتها بهيام كمن يتحدث عن محبوبته، مفصلا في الحديث ومتأنيا في كل كلمة ينطقها، ابتدأ بالصفحة الأولى ذات الاخبار الحصرية المثيرة، شبهها بالمرأة ذات الأوصاف الكاملة، التي تتقدم الجميع لثقتها العالية بنفسها وإدراكها بأن الجميع ينظر إليها ويتمناها ويتابع جميع تحركاتها، لذا فهي حريصة دائما على أناقتها والاجتهاد في الظهور بأبهى صورة.

تحدث بانقباض صدر عن الصفحة الثانية حيث التقارير المحلية المتشابكة فكأنها تلك المرأة التي تهمل نفسها لكنها تعتني بجانب واحد فقط من حياتها، الاهتمام بنظافة و تلميع الآثاث ، كالمهووسة تمسك خرقة القماش تتابع بعيني نسر خشية وجود بعض الغبار هنا أو هناك، بحركة عصبية كمن يطرد خاطرا مزعجا، توقف ليسترد انفاسه..

ابتسم وهو يتحدث عن الصفحة الثالثة شبهها بالمرأة التي تمتلك كل مقومات الجمال لكن ما يبدر عنها من تصرفات نزقة قد يجعل محبها ينفر منها، أما صفحة الإعلانات فهي تلك المرأة التي لا هم لها سوى المال، فالحياة والناس لا تساوي شيئا دونها، وحين يحدثها أحدهم عن العواطف تنظر بطرف عينها بازدراء لتدير وجهها ساخرة منه.

حين سألته عن الصفحة الرياضية قال بإنشراح هي امرأة تضج بالحياة ، لا تحب أن تؤجل اي عمل، تكره التسويف والمماطلة، لكن مشاعرها في الحب باردة.

فيما عبر عن اعجابه بالصفحة الثقافية بنظرة فخر وزهو وهو يشبهها بباقة زهور تنوعت بجمالها، إذ تشع بألوان الحياة وينبثق الابداع من خلال ما تجود به قريحة الكتاب من قصص وأشعار بقوافيها وأوزانها وتفعيلاتها المنوعة، ابتسم وبدا عليه الارتياح حينما وصل الصفحة الأخيرة، وكأنه كان يجري في مضمار طويل ليصل خط النهاية منتشيا بلذة النصر، وصفها بأنها الملاذ الذي يريحه بتقاريرها المحببة واخبار المشاهير، وغيرها من المنوعات.. ليختتم بعدها يوما كاملا من عمل شاق ، ويتشوف ليوم جديد مليء بالأحداث .