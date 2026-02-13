يعتبر الراتب رأس المال الثابت بانتظام ويتقاضى الموظف راتبا ثابتا شهريا مقابلة عمله، حسب القوانين العراقية، أن الوزارات والدوائر والمؤسسات الدولة تصدر في منتصف كل شهر قوائم تحت مسمى (شريط الراتب) ويحتوي على الراتب الاسمي والمخصصات والشهادة والزوجية والخطورة، ويختلف شريط الراتب من موظف الى أخر حسب العنوان الوظيفي والتحصيل الدراسي والخطورة والمخصصات في الوزارة والدائرة المعنية.

وأن هناك 4 ملايين و500 الف موظف (مدني، عسكري) في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وأن هؤلاء الموظفين جميعهم يتقاضرون رواتب من وزارة المالية، وان العراق يحتاج شهريا أكثر من 6 ترليون دينار شهريأ لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.

ان وزارة المالية العراقية تعتمد بشكل أساس على ايرادات صارات النفط العراقي في تمويل رواتب الموظفين، حيث ان العراق يصدر يوميا 3.5 مليون برميل من النفط الخام بمعدل أكثر من 100 مليون برميل شهريا، وان حجم الايرادات تبلغ شهريا 8 ترليون دينار.

وان 6 ترليون دينار من أصل 8 ترليون دينارتصرف شهريا كرواتب، وان اي انخفاض بسعر برميل النفط الخام دون 60 دولارا سيسبب في أزمة مالية وصعوبة في تأمين الرواتب، على أعتبار ان العراق يعتمد بشكل أساس على ايرادات صاردات النفط في تامين وصرف رواتب الموظفين.

رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني عندما كان نائبا في البرلمان العراقي تحدث عن مقترح تخفيض رواتب كبار المسؤولين من الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء البرلمان والوكلاء والمدراء العامين، وحسب السوداني ان تخفيض رواتبهم سيساهم بتوفير 500 مليار دينار شهريا، أي 6 ترليون دينار سنويا.

وان الحكومة العراقية المنتهية برئاسة السوداني بدلا من تطبيق مقترح السابق عندما كان نائبا في البرلمان العراقي بدورته الخامسة، ذهب باتجاه زيادة رسوم التعرفة الجمركية لمواجهة أزمة الانكماش الاقتصادي وزيادة الايرادات غير النفطية، وان ايرادات المنافذ الحدودية في عام 2025 بلغت 2.5 ترليون دينار بمعدل 200 مليار دينار شهريا.

وهذا ان مصير تامين وصرف رواتب الموظفين مرتبط بالازمات والصراعات الدولية على اعتبار ان اسعار النفط الخام ترتفع وتنخفض حسب الاحداث وليس على العرض والطلب، واذا حدث اتفاق بين روسيا واوكرانيا على ايقاف الحرب فان اسعار النفط في السوق العالمي ستنخفض الى دون 50 دولارا، وسسيدخل العراق في حالة طؤارئ ومواجهة صعوبة حقيقية في تامين رواتب 4.5 مليون موظف.