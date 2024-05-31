زيد وزاخو والبلوشي!

لم تكن مباراة النجف وزاخو ضمن الجولة 32 لدوري نجوم العراق في كرة القدم والتي انتهت لصالح النجف 2-1 ، سوى مباراة مثلها مثل بقية المباريات الاخرى، على الرغم من أنها كانت حساسة لحسم المركز الرابع ، وذلك لتقارب النقاط بين الفريقين المتنافسين على هذا المركز.

لكن ما لفت الانتباه حكم المباراة الدولي زيد ثامر ، الذي لم يكن موفقاً في ادارة اللقاء من وجهة نظري ، ولقد أسهم في افساد متعة المشاهدة تماماً بعد قراراته غير المدروسة التي كان يطلقها ، ومع إنني من محبي فريق النجف ولم أكن منحازا لفريق زاخو ، لكن الحق يجب ان يقال بان الحكم ذبح فريق زاخو من الوريد إلى الوريد وكانت قراراته أحد أهم أسباب خسارته امام فريق النجف ، مما دفع مدرب زاخو القطري طلال البلوشي المعروف بحلمه ، الخروج من هدوئه المعهود مجبراً بعد سلسلة القرارات المجحفة لحكم اللقاء بحق فريق زاخو .

لقد اخطا حكم اللقاء ولم يكن موفقاً في قرارات حاسمة كان بامكانها ان تحول النتيجة لصالح زاخو، وذلك من خلال مشاهدتنا الحكم زيد وهو يتغاضى عن اخطاء كارثية في اماكن خطرة وقريبة من مرمى النجف ، فضلا عن تجاهله لركلة جزاء صحيحة لصالح زاخو ، وتعمده عدم الرجوع الى تقنية الفار وهي المنظومة المخصصة لكشف الاخطاء التي قد تمر على الحكام ولم ينتبهوا لها في الحالات المشكوك فيها .

ان ما حدث في المباراة المثيرة بين الفريقين جعلنا نستغرب كثيراً ، سيما وان تلك الاخطاء المرتكبة كانت واضحة وضوح الشمس وباستطاعة اي حكم مبتدأ ان يشخصها بسهولة ، لكن يبدو ان الدولي زيد ثامر لم يكن بيومه، ولا نعرف السبب في ذلك ، لا سيما وانه حكم من الطراز الاول ، قليل الأخطاء ، ومعروف بنزاهته وقدرته على ادارة اقوى المباريات الداخلية والخارجية .

لكن ستبقى هنالك تساؤلات تدور في أذهاننا ومن حقنا أن نطرحها .. لماذا لم يرجع حكم اللقاء زيد ثامر الى الفار رغم وضوح الحالات الخاطئة التي رافقت المباراة وكانت سببا في هزيمة فريق زاخو امام فريق النجف؟!