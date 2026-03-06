زلازل الشرق الأوسط هل تحطم فأس الجغرافيا صنم العولمة؟

​لم يعد الحديث اليوم عن حرب بالوكالة؛ فمنذ فجر 28 فبراير 2026، دخل العالم مرحلة ما بعد طهران القديمة. ومع الضربات الجراحية المنسقة ضمن عملية الغضب الملحمي، انكسرت قواعد الاشتباك التقليدية. لكن السؤال الذي يؤرق صناع القرار في واشنطن وبكين وبرلين ليس من سينتصر عسكرياً؟، بل كم سيخسر العالم اقتصادياً قبل أن يتوقف هذا التصعيد الجيو-عسكري الحاد؟. إننا لا نشهد مجرد تبادل لإطلاق النار، بل نشهد زلزالاً يضرب أسس النظام العالمي الذي عرفناه، حيث أصبحت فاتورة الدم وفاتورة الدولار يتسابقان في ماراثون نحو الهاوية. لغة الأرقام فاتورة الصراع والنزيف المالي (مارس 2026)، الأرقام التي سجلتها الأسواق العالمية في الأيام الأولى من هذا الشهر تعكس حجم الارتباط المصيري بين أمن المنطقة واستقرار العالم، صدمة الطاقة قفز سعر برميل نفط برنت بنسبة 13% ليتجاوز حاجز 82-83 دولاراً وسط مخاوف جدية من سيناريو وصوله لـ 113 دولاراً إذا تعطلت الملاحة كلياً في مضيق هرمز، شريان الحياة المقطوع يمر عبر هذا المضيق 20% من النفط العالمي؛ وتوقف حركة السفن يعني زيادة فورية في أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً بنسبة تصل لـ 1%، مما يهدد بجوع عالمي غير معلن

​النزيف المالي فقد مؤشر داو جونز مئات النقاط في ساعات، بينما تراجعت الأسهم الآسيوية بنسبة 2% نتيجة الاعتماد الكثيف للصين والهند على طاقة المنطقة، مما يعني أن الحريق في الشرق الأوسط يحرق المحافظ المالية في أقصى الشرق، شلل الأجواء العالم في سجن جغرافي توقف الرحلات الجوية ليس مجرد تعطل للسفر، بل هو سكتة قلبية للعولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة، خسائر قطاع الطيران الشرق الأوسط هو عقدة الوصل الاستراتيجية إغلاق الأجواء فوق إيران والعراق والخليج يجبر الطائرات على الالتفاف حول أفريقيا أو عبر القطب الشمالي مما يرفع تكلفة الرحلة الواحدة بنسبة 30-50% بسبب استهلاك الوقود الإضافي وهو ما سيؤدي إلى إفلاس شركات طيران كبرى، العزلة الاقتصادية توقف الشحن الجوي يعني نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة، والقطع التكنولوجية الدقيقة مما يؤدي إلى انكماش في التجارة العالمية بنسبة تقدر بـ 2-3% سنوياً. العالم اليوم محبوس خلف جدران الجغرافيا السياسية. إجلاء الدبلوماسيين ميلاد الستار الحديدي الجديد، إن فكرة تقسيم العالم إلى نصفين (شرق وغرب) أصبحت واقعاً يلوح في الأفق وهو انقسام يتجاوز السياسة ليصل إلى نكهة دينية وعقائدية مريرة انكسار الثقة إجلاء الدبلوماسيين والشركات يعني نهاية القوة الناعمة عندما تغادر شركات مثل (إكسون موبيل، توتال) وشركات التكنولوجيا، فإنها تترك خلفها فراغاً تملؤه قوى محلية أو قوى شرقية (صين، روسيا) مما يؤدي إلى انقسام تكنولوجي واقتصادي حاد يشطر الكوكب. حرب الهويات والحقد التاريخي الخطر الأكبر هو تحول الحرب من صراع سياسي إلى حرب اعتقاد. هذا النوع من الحروب لا ينتهي بتوقيع معاهدة، بل يمتد لأجيال لأنه يغذي الحقد التاريخي ويجعل الآخر (الغربي أو الشرقي) عدواً وجودياً وليس مجرد خصم سياسي مما يعني أننا نبني أسواراً من الكراهية ستدوم لقرون حرب الدين والاعتقاد الثوب الجديد للصراع، الحرب اليوم تأخذ طابعاً روحياً وأيديولوجياً مخيفاً

​تجييش العواطف في لحظات الدمار، يميل الناس للتمسك بالهويات الدينية المتطرفة كنوع من الحماية النفسية مما يحول الصراع إلى مواجهة مقدسة، صدام الحضارات إذا سقط النظام في إيران بصورة مهينة قد يُفسر ذلك في أجزاء من العالم الإسلامي على أنه هجوم على الهوية مما يولد موجات من التطرف المضاد التي قد تستمر لقرون تماماً كما لا تزال آثار الحروب القديمة حاضرة في الوجدان الشعبي إنه صراع على الروح قبل أن يكون صراعاً على الأرض.

​إقليم كوردستان واحة السلام وسط الدخان، في الوقت الذي تشتعل فيه الجبهات يبرز إقليم كوردستان كنموذج فريد للذكاء السياسي والروح الإنسانية عقيدة الأرض الآمنة أكدت القيادة الكوردية أن أرضها لن تكون منطلقاً للهجوم على أي جار هذا الموقف هو ترجمة لذكاء القيادة وشجاعة الشعب في رفض الانجرار إلى المحرقة الملاذ الإنساني يظل الإقليم ملاذاً آمناً ليس فقط للعراقيين، بل لكل إنسان بغض النظر عن دينه أو قوميته. ورغم الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي تعرض لها منذ بدأ الحرب من توقف التجارة والصناعة، إلا أن هدوءه ودبلوماسيته يترجمان روح الإنسانية الكوردية ليبقى الإقليم أرض السلام الصامدة وسط الدخان.

​السيناريوهات المستقبلية عشر سنوات من الانقسام أو الهدوء؟ السيناريو الأسود (عالم الدمار) استمرار الحرب يعني تحول المنطقة إلى ثقب أسود يبتلع اقتصاد العالم، مع نشوء جيل عالمي مشحون بالحقد الطائفي والديني، وانقسام العالم لقرون إلى معسكرين متعاديين. السيناريو الأخضر (هدوء التنافس) أن تدرك القوى العظمى (أمريكا، الصين، روسيا) أن استمرار الصراع سيفقر الجميع. النفط سيبقى في الأرض ولا أحد يستطيع شراءه، والشعوب ستهاجر وتدمر الحدود.

​اتفاق الضرورة (نموذج يالتا الجديدة) قد نشهد اتفاقية عالمية تقسم المصالح بهدوء دون دماء وهنا تبرز أهمية نموذج كوردستان؛ حيث يتعلم العالم أن الاستقرار من خلال التنمية والتعايش هو الطريق الوحيد لضمان الثروات.

​إن بقاء الحرب واشتعال فتيلها يعني ولادة عالم حديدي جديد؛ عالمٌ تحكمه لغة الصفقات المرة وتتآكل فيه رفاهية الشعوب أمام آلة الموت. في هذا المشهد السوداوي، يبرز التساؤل الوجودي هل تستحق المكاسب الجيوسياسية تحويل الشرق الأوسط إلى أرض محروقة وتجويع الملايين عبر هزات اقتصادية لا ترحم؟ من قلب الدخان يبعث إقليم كوردستان برسالة إنسانية مدوية لكل القوى العظمى والإقليمية إن القوة الحقيقية لا تُقاس بعدد الصواريخ المنطلقة بل بعدد النفوس التي يتم إنقاذها والأيادي التي تُمَد للسلام لقد أثبت الكورد بذكائهم الفطري ودبلوماسيتهم الرزينة أن بالإمكان البقاء أرضاً للسلام حتى وهي محاطة بالنار وأن الإنسانية هي العرق الوحيد الذي يستحق الدفاع عنه، على العالم أن يدرك أن خسارة الأمس الاقتصادية لا يمكن تعويضها بـ دمار الغد. إن سقوط الأنظمة قد يغير الخرائط، لكنه لن يضمد جراح الشعوب إلا إذا تبنى الجميع فلسفة إقليم كوردستان في التعايش والحكمة، إنها دعوة أخيرة للعقل لكي يلجم العاطفة العسكرية فالتاريخ لن يرحم من أحرق الشجر والحجر من أجل وهم الانتصار في حربٍ الجميع فيها خاسرون.