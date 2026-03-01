روانكه... أيقونة العطاء وحلم الجيل الذي أصبح حقيقة

في اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية تبرز الحاجة الدولية لتقييم أداء المؤسسات المدنية ليس من منظور إغاثي بحت بل كشريك استراتيجي في عملية الاستقرار والتنمية المستدامة وهنا تفرض مؤسسة روانكه (Rwanga) نفسها كنموذج ريادي تجاوز الأطر التقليدية للعمل التطوعي ليصيغ مفهوم دبلوماسية الأثر الميداني إن انطلاقة المؤسسة في عام 2013 لم تكن مجرد استجابة إنسانية عفوية بل كانت رؤية جيوسياسية وتنموية وضع حجر أساسها السيد إدريس نيجيرفان بارزاني بهدف تحويل التحديات البنيوية والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة إلى فرص حقيقية لإعادة الهيكلة المجتمعية والتمكين الاقتصادي مستبدلاً مفهوم ثقافة الإعانة بمبدأ استدامة التمكين لقد خاضت المؤسسة منذ نشأتها مسارات معقدة في الإدارة اللوجستية والفكرية نجحت خلالها في بناء جسور من الثقة المؤسسية مع المجتمع الدولي مما مكنها من التحول السريع من منظمة محلية إلى شريك تنفيذي موثوق لمنظمات دولية كبرى في مقدمتها منظمة اليونيسف (UNICEF) والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة حيث اعتمدت روانكه معايير صارمة في الشفافية المالية والحوكمة الإدارية أهلتها لتكون الواجهة المشرقة للعمل المؤسسي في كردستان والعراق.

وعند تحليل المنجز من منظور إحصائي رقمي نجد أن المؤسسة استطاعت تحقيق خروقات إيجابية في ملفات حساسة ومعقدة ففي ملف التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة نجحت روانكه في تقديم برامج تمكين تقني استفاد منها بشكل مباشر ما يزيد عن 117,591 مستفيداً شملت تدريبات تخصصية عالية المستوى في لغات البرمجة الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مما ساهم في تقليص الفجوة الرقمية وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل العالمي. أما على صعيد رعاية رأس المال البشري والإبداعي فقد أصبحت جوائز روانكه منصة وطنية سنوية لاستقطاب المواهب حيث استقبلت آلاف الطلبات ونجحت في تتويج أكثر من 83 فائزاً في قطاعات علمية وفنية وابتكارية مختلفة محولة إياهم من طاقات كامنة إلى عناصر فاعلة في الدورة الاقتصادية والثقافية وفي إطار استراتيجية الاستدامة المالية والاقتصادية لعام 2026 عززت المؤسسة من برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب العائدين والنازحين بتمويلات مباشرة تجاوزت سقف 76,000 دولار كمنح تطويرية تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتقليل الاعتماد على القطاع العام وهو توجه سياسي واقتصادي يدعم استقرار الدولة وتنشيط القطاع الخاص.

ولم تغفل المؤسسة الأبعاد البيئية كجزء من الأمن القومي والمستقبلي حيث أطلقت مبادرة مليون بلوطة التي تعد واحدة من أضخم مشاريع التشجير وإعادة التوازن البيئي في المنطقة كاستجابة عملية لظاهرة التغير المناخي والالتزامات الدولية في هذا الصدد إن هذه الإنجازات الميدانية تعكس البصمة القيادية للسيد إدريس نيجيرفان بارزاني الذي استطاع مأسسة العمل التطوعي وربطه بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مما خلق حالة من الانتماء المؤسسي لدى جيل الشباب الذي بات يرى في روانكه الحلم الذي أصبح حقيقة ملموسة لقد نجحت المؤسسة في تحويل طاقات الشباب من دائرة الانتظار السلبي إلى فضاء الابتكار والإنتاج ليكون كل خريج أو مستفيد منها سفيراً لنموذج تنموي فريد يجمع بين الهوية المحلية والمعايير الدولية. إن روانكه اليوم تمثل القوة الناعمة التي توحد الطموحات الوطنية بالاعتراف الدولي وهي الرسالة الأبلغ في يوم المنظمات العالمي بأن بناء الأوطان الحديثة يتطلب مؤسسات تمتلك الرؤية السياسية والقدرة التنفيذية والروح الإنسانية في آن واحد.

دبلوماسية الأثر وصناعة القدر ختاماً تمثل مؤسسة روانكه اليوم حجر الزاوية في الدبلوماسية الإنسانية وقدرتها على الموازنة بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية جعلت منها منارة للأمل وقائداً ملهماً في معارك الوعي والبناء المعاصر. فبينما يكتفي الكثيرون برصد التحديات تختار روانكه عبر رؤية مؤسسها أن تصنع القدر وتفتح آفاق الغد لجيل لم يعد يؤمن بالمستحيل إن روانكه ليست مجرد كيان غير حكومي بل هي عهد استراتيجي بوطن مستدام لا يغيب عنه شروق النجاح ولا تتوقف فيه عجلة التطور مؤكدة أن العمل المؤسسي الرصين هو الطريق الوحيد نحو مستقبل يضمن الكرامة والرفاه للجميع.