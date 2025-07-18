رسالة من طرف واحد!

لم تكن للدنيا طعمٌ قبلكَ، لتغدو اليوم بوجودكَ كالندى زاهيةٌ بكل تفاصيلها .. فبعدما عرفتكَ اصبحت حياتي حقيقية لا يشوبها الملل ، اعيش فيها لاجلك ، اتمتع بلحظاتها بحضوركَ ، لقد احببتكَ دون أن أشعر بالحب وهو يتسلل رويدا إلى جوارحي ، لاتسألني ولاتستغرب ، فانا لا ادري كيف حدث ذلك !

لقد اصبحتُ اسيرةً في فلكِ نظراتكَ الجريئة ، ربما بعثكَ الله لي هدية ، او كنتَ قدراً مكتوباً طالما انتظرته !

صدقني لم يكن حبكَ بيدي ، لكن وحدها الصدفة قادتني اليك ، ما الذي فعلته بي، كيف استطعت التغلغل في كل مسام روحي، لقد وقعت بحبكَ دون إرادتي .

قُل لي ماذا أفعل حينما أشتاق اليكَ وأنت لا تشعر بمعاناتي ، هل تعلم انكَ اصبحت كل شيءٍ في حياتي ؟!

لقد جعلتني أحتضن طيفك كل ليلة ليكون أنيسي في وحشتي ..

برؤيتكَ يكتمل يومي فأنت من تتوجه ، استمتع بكل لحظاتي حتى وإن كان مجرد رسالةٍ قصيرة أو حتى حرفٍ واحدٍ تكتبه لي باناملك المترددة .

آه يا أنتَ لقد عذبتني بتجاهلك ... هل تصدق أن الحب لم يكن في بالي يوماً ؟! لكنني وقعت فيه مرغمة ، لتأسر قلبي وتسيطر على احاسيسي كلها ،لقد اصبحت َ لي الدنيا باسرها.

فلا تكن مبهم المشاعر ولا تتصرف معي بغموض.. كلمةٌ واحدةٌ انتظرها منك َ ولا سواها، افصح عنها ، ولا تتردد بقول "أحبكِ"، دعنا نرتشف من كأس الحب وننتشي بسكرته ولا تتجاهل مشاعري ، فالفرصُ لا تتكرر سوى مرة في العمر فلا تضيعها .

سأبقى أنتظر تلك الكلمة حتى تخرج من شفتيك المغرورتين.

أرجوك لاتعاملني ببرود ، عاملني مثلما أعاملك بلهفة وشوقٍ لا ينتهيان .. سأنتظركَ... عسى أن يجمعنا موعد قريب .