دبلوماسية التوازن.. أبعاد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران

​في التوقيت الإقليمي الأكثر حساسية، وحيث تُعاد صياغة معادلات النفوذ والتحالفات في الشرق الأوسط تأتي زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى طهران تلبيّةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وللمشاركة في مراسم التشييع والدفن الرسمية للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي لتتجاوز في أبعادها حدود العزاء الجنائزي والبروتوكول العابر، إنها حركة استراتيجية متقدمة على رقعة شطرنج معقدة تُثبت من خلالها أربيل مجدداً قدرتها على ضبط إيقاع علاقاتها الإقليمية وحضورها في قلب لحظات التحول الكبرى بجوارها الجغرافي هذه الدعوة الرسمية الصادرة من أعلى هرم السلطة والانفتاح الدبلوماسي الفوري الذي تمثل في لقاءات رفيعة المستوى عقدها رئيس الإقليم فور وصوله يكشف عن عمق الإدراك الإيراني للوزن السياسي والدبلوماسي الذي يمثله كلاعب لا غنى عنه في هندسة أمن المنطقة واستقرارها.

​الأبعاد والدلالات الاستراتيجية

​تفكيك المشهد الدبلوماسي لزيارة رئيس الإقليم يوضح أن طهران تعاملت مع حضوره بوصفه يمثل مظلة القرار السياسي والدبلوماسي الأعلى لكوردستان، اللقاءات الفورية والمكثفة التي عقدها نيجيرفان بارزاني توزعت على ثلاثة محاور رئيسية تمثل مفاصل صناعة القرار في إيران:

​المحور التنفيذي بزشكيان.. ركّز على توسيع آفاق التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية بين العراق والإقليم وإيران في مرحلة ما بعد التوترات مستفيداً من أجواء الانفتاح التي يتبناها الرئيس الإيراني الجديد.

​المحور الدبلوماسي والأمني عراقجي.. ركز على ضرورة وقف الأعمال العدائية، واستمرار التنسيق لحماية أمن واستقرار شعوب المنطقة، وتفعيل الاتفاق الأمني المشترك لضمان استقرار الحدود.

​المحور التشريعي والمؤسساتي قاليباف.. يحمل لقاء رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف دلالة بالغة الأهمية، فالبرلمان هو المطبخ الذي يمر عبره إقرار المعاهدات الأمنية وضبط الحدود والاتفاقيات الاقتصادية، نجاح رئيس الإقليم في إدارة هذا التفاهم يضمن أن الاتفاقات المبرمة تحظى بغطاء مؤسساتي صلب داخل الدولة الإيرانية ولا تقتصر على تفاهمات حكومية مؤقتة.

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الانتقال من الاحتواء إلى الشراكة

​تأتي هذه اللقاءات الرسمية المكثفة التي يقودها رئيس الإقليم لتضع النقاط على الحروف بشأن الالتزام المشترك بحفظ الاستقرار البنيوي، التطورات الأخيرة في المنطقة فرضت ضرورة وجود قنوات حوار مرنة وقادرة على تفكيك العقد الأمنية بعيداً عن لغة التصعيد، هذا النزوع نحو تصفير الأزمات الأمنية يمنح الإقليم درعاً سياسياً يحميه من الارتدادات السياسية لأي صراع إقليمي أوسع ويحول الحدود المشتركة من نقاط توتر إلى مساحات للتنسيق المستدام وضبط الأمن الإقليمي.

دبلوماسية الموارد والتحصين الاقتصادي

​في ظل الضغوط الاقتصادية المتبادلة في المنطقة يمثل إقليم كوردستان رئة تجارية وحيوية هامة لشبكة النقل والطاقة الإقليمية، المباحثات التي أُثيرت حول تعزيز الحركة الاقتصادية وإدارة المنافذ الحدودية والتفاهمات حول ملفات الطاقة تعكس دبلوماسية السيد نيجيرفان بارزاني القائمة على المنفعة المتبادلة وحماية المصالح المشتركة، هذا التحصين الاقتصادي لا يحمي بنية إقليم كوردستان التحتية فحسب بل يعزز في الوقت ذاته من موقفه الدستوري والتفاوضي داخل العاصمة الاتحادية بغداد.

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هندسة التوازن الدقيق مع دول الجوار

​تأتي الزيارة لتكمل لوحة التوازن الجيوسياسي الدقيق الذي يحصنه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بنجاح، فبعد شبكة العلاقات المتينة والانفتاح الكبير مع أنقرة والعمق العربي يأتي ترسيخ العلاقة مع أقطاب القرار في طهران ليؤكد أن إقليم كوردستان لا ينخرط في سياسة المحاور بل يتبنى عقيدة دبلوماسية قوامها الوقوف على مسافة واحدة من الجميع مع حفظ المصالح العليا للإقليم، هذا التوازن يحول الإقليم من ساحة لتصفية الحسابات الدولية إلى جسر تواصل حيوي لا غنى عنه لاستقرار الشرق الأوسط.

​إن حضور نيجيرفان بارزاني في طهران وانخراطه الفوري في لقاءات سياسية وتشريعية رفيعة المستوى مع بزشكيان وعراقجي وقاليباف في هذه اللحظة التاريخية الفارقة هو تجسيد حي لدبلوماسية الحكمة والواقعية السياسية التي تتجاوز المواقف الآنية لتصنع المستقبل، لقد أثبت رئيس الإقليم عبر حضوره الرفيع في قلب الأحداث الإقليمية أن كوردستان ليست رقماً هامشياً في المعادلات بل ركيزة أساسية وصمام أمان لمنطقة تعصف بها التحولات، إن هذه الخطوة الجريئة والمنفتحة لا تُغلق ملفات التوتر القديمة فحسب بل تفتح فصلاً جديداً من الحصانة السياسية والأمنية، فصلٌ يؤكد للعالم أجمع أن إقليم كوردستان يمتلك الرؤية والإرادة ليظل واحة للاستقرار وشريكاً حتمياً في رسم ملامح النظام الإقليمي الجديد.