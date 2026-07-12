تشفير المستديرة: كيف تحولت كرة القدم من "لعبة الفقراء" إلى استثمار للأثرياء؟

لطالما كانت كرة القدم لغة عالمية يفهمها الجميع من دون الحاجة إلى مترجم، ولعبة ولدت من رحم المعاناة والطبقات الكادحة، فاستحقت عن جدارة لقب لعبة الفقراء لأنها لم تكن تطلب من عشاقها سوى شغف خالص وساحة ترابية. لكن في عصرنا الرقمي الحالي، وتحديدا مع انطلاق منافسات كأس العالم في هذه السنة، والبطولات الكبرى للأندية، يظهر أن الساحرة المستديرة قد غيبت قسرا خلف جدران البث الإلكتروني المشفر وباقات الدفع المسبق التي تفرضها شركات الإنترنت الكبرى ومنصات البث الرقمي. هذا التحول الصادم من الشغف الجماهيري إلى جشع الاستثمار المالي، لم يعد مجرد صفقة تجارية، بل تحول إلى جدار عازل يحرم ملايين البشر من ذوي الدخل المحدود والفقراء من أبسط حقوقهم الترفيهية، مهددا بانتزاع الروح الشعبية للعبة وطمس انتشارها التاريخي. ومن هنا، لم يعد الاحتجاج في وجه الاحتكار ترفا، بل باتت هناك حاجة ملحة لثورة جماهيرية وتدخل دولي يفرض فك تشفير البطولات العالمية وإعادة النقل المجاني للمسابقات، لتعود اللعبة مجددا إلى أصحابها الحقيقيين، الجماهير والشعوب.

كنا طوال عقود نشاهد المباريات الرياضية في الدوريات العالمية وأيضا في بطولات كأس العالم وامم أوروبا وغيرها بالنقل المباشر عن طريق الأقمار الصناعية او بمحطات أرضية بديلة تنقلها الينا، وكنا نشاهد جميع المباريات و لاتفوتنا واحدة تقريبا. الآن يجد الفرد صعوبة في التقاط المباريات بسبب اشتراطات شركات الانترنت وتحكمها لقاء اموال تحصلها من الناس، وفي كثير من الأحيان يكون الالتقاط سيئا ويحدث توقف في النقل كما أن كثيرا من المناطق الريفية تحرم من المشاهدة.

هذا التحول من البث المجاني المتاح للجميع عبر الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية إلى البث المشفر والمنصات الرقمية المدفوعة لم يعد مجرد تغيير تقني، بل بات عائقا اجتماعيا واقتصاديا يؤثر في جوهر اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

التحول لم يحدث فجأة، بل كان نتيجة استراتيجية اقتصادية مدروسة بدأت منذ تسعينات القرن الماضي وتعاظمت مع الثورة الرقمية الحالية، فيجري تحويل الرياضة إلى صناعة ترفيهية؛ أدركت الأندية الكبرى والاتحاد الدولي (FIFA) والاتحادات القارية أن البث التلفزيوني هو "الدجاجة التي تبيض ذهبا" مثلما تقول القصة الخرافية، ولزيادة مداخيلها وشراء النجوم وبناء الملاعب، تحولت من بيع الحقوق لمحطات حكومية مجانية إلى نظام المزايدات المفتوحة للشركات الخاصة التي تدفع المليارات.

وبالانتقال من "الستلايت" إلى البث الرقمي عبر الإنترنت والمنصات مع تطور التكنولوجيا، انتقلت الشركات الكبرى من منصات الأقمار الصناعية التقليدية التي كانت تتطلب صحنا لاقطا وجهاز فك تشفير إلى منصات البث الجاري وتطبيقات الإنترنت. هذا الانتقال جعل المشاهد تحت رحمة مزودي خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات التي تفرض أسعارا إضافية، مستغلة حاجة الجمهور لمشاهدة المباريات بجودة عالية ومن دون تقطيع.

هذا الاحتكار والاشتراطات المالية والتقنية الصعبة خلفت آثارا سلبية ملموسة على انتشار اللعبة وشعبيتها، يمكن تلخيصها في اتساع الفجوة الطبقية والتقنية بحرمان الريف والفقراء، اذ أصبحت مشاهدة كرة القدم بجودة عالية امتيازا لمن يملك المال وشبكة إنترنت قوية. المناطق الريفية أو النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت أُقصيت تماما من هذا المشهد، هذا الأمر يخلق عزلة رياضية ويحرم ملايين الشباب في القرى والأقضية من متعة المتابعة والارتباط باللعبة، وأدى الى تراجع الشغف وتوليد جيل معزول عن اللعبة.

في العقود الماضية، كنا نشب على رؤية النجوم وحب اللعبة لأن المباريات كانت تعرض في كل منزل. اليوم، مع تشفير كل شيء، ينمو جيل جديد في المجتمعات محدودة الدخل بعيدا عن متابعة البطولات الكبرى. هذا التراجع في المتابعة قد يؤدي مستقبلا إلى ضعف القاعدة الجماهيرية للعبة وقد تبين ذلك في انخفاض مستويات فرق كان يحسب لها حساب مثل البرازيل والمانيا وغيرهما وانخفاض الإقبال على ممارسة اللعبة في الأحياء الشعبية، حيث تغيب القدوة الرياضية اليومية التي كان يشاهدها الأطفال على الشاشة.

كرة القدم عرفت تاريخيا بأنها متنفس الفقراء البسيط، وتحويلها إلى منتج تجاري بحت يباع ويشترى أفقدها قيمتها كأداة للدمج الاجتماعي والترفيه المجاني. أصبحت مشاهدة مباراة تتطلب ميزانية خاصة قد تفوق قدرة العائلة، مما يحولها من ثقافة عامة إلى سلعة رفاهية.

شعور المشاهد بالظلم المادي دفعه نحو وسائل بديلة مثل روابط البث المقرصنة أو شبكات IPTV (التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت) وهي أنظمة حديثة لبث القنوات التلفزيونية والمحتوى المرئي عبر شبكات البيانات المحلية (LAN) أو الإنترنت وهي غير قانونية. وهذه الحلول غالبا ما تكون سيئة، وتتسم بالتوقف المستمر والتقطيع والتأخر في النقل، فضلا عن أنها تستهلك كميات هائلة من سعات الإنترنت، مما يجعل تجربة المشاهدة محبطة ومليئة بالتوتر بدلا من المتعة.

لقد ربحت الشركات والاتحادات مليارات الدولارات، لكن كرة القدم كـحركة رياضية وثقافة شعبية خسرت جزءا من روحها وعالميتها، وطالما بقيت قوانين البث محكومة برأس المال من دون وضع اعتبارات الخدمة العامة أو فرض بث نسبة من المباريات الهامة مجانا كما تفعل بعض الدول الأوروبية عبر قوانين البث الأرضي المحمي، فإن الفجوة ستتسع، وسيبقى المشاهد البسيط، بخاصة في ريفنا ومناطقنا الأقل حظا في البنية التحتية، يدفع ثمن هذا الجشع التجاري.

ويعد الاتحاد الأوروبي الرائد في مجال اتاحة نقل المباريات للجميع بوساطة مادة قانونية تعرف بـ "الأحداث ذات الأهمية الكبرى للمجتمع" وهي مدرجة ضمن توجيهات الخدمات السمعية والبصرية الأوروبية، تمنح هذه المادة الحق لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتحديد قائمة بالبطولات الرياضية التي يمنع تشفيرها ويجب بثها على قنوات تلفزيونية مفتوحة ومجانية يسهل على 95% من الشعب التقاطها مثل البث الأرضي.

تشمل هذه القوائم عادة، مباريات بطولات كأس العالم، أمم أوروبا، الألعاب الأولمبية، واللقاءات التي يخوضها المنتخب الوطني للدولة. بموجب هذا القانون، لا تستطيع أي شركة مشفرة احتكار هذه المباريات بالكامل في داخل تلك الدول. في العراق كانت تتواجد بعض القنوات الأرضية مثل "النهرين" تقوم بالتقاط المباريات واعادة بثها ارضيا مجانا طبعا، ولكن تحولت الآن الى فضائية ما أفقد الجمهور تلك الميزة.