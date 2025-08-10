ايرادات النفط العراقي

يعتبر النفط من أهم مصادر الطاقة في العالم، حيث يبلغ الاحتياط النفط العراقي ما يقارب 145 مليار برميل، ويعد العراق خامس أكبر دولة في العالم باحتياطيات النفط وثاني منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

وينتج العراق حوالي 4.65 مليون برميل يوميا، فيما كان يصدر 3.50 مليون برميل يوميا، بعد قرار منظمة أوبك بلس قرر العراق تخفيض صادراته بشكل تدريجي، حيث بلغت الصادرات النفط العراقي بشهر نيسان 3.31 مليون برميل يوميا، فيما بلغت الصادرات النفط العراقي بشهر ايار 3.23 مليون برميل يوميا، اما بشهر حزيران ارتفعت الصادرات حيث بلغت 3.27 مليون برميل يوميا.

وان هناك ثلاث دول رئيسية تتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي، الصين في المرتبة الاولى حيث تستورد 1.42 مليون برميل يوميا، يليها الهند في المرتبة الثانية 820 الف برميل يوميا، فيما حصلت كوريا الجنوبية على المرتبة الثالثة باستيراد 259 الف برميل يوميا.

وان الولايات المتحدة الامريكية كان لها نصيب اخر من صادرات النفط العراقي، حيث ارتفعت كمية الاستيراد من 6.433 ملايين برميل بشهر حزيران إلى 8.370 ملايين برميل بشهر تموز الماضي.

وان الايرادات المحققة من صادرات النفط الشهرية انخفضت بشهر تموز الى 6.69 مليار دولار، بعد ان كانت تصل الى 8.45 مليار دولار شهريا في العام الماضي، وان انخفاض الايرادات المالية جاء نتيجة تقلبات الاسعار وانخفاض سعر برميل خام برنت الى دون 70 دولارا.

وهنا يعتمد العراق بشكل اساس على الايرادات المحققة من صادرات النفط لتمويل رواتب الموظفين بشكل اساس، حيث يحتاج شهريا الى 5 مليارات دولار لتمويل رواتب موظفي الدولة، اما المبلغ المتبقي من ايرادات النفط يذهب الى خزينة الدولة لتمويل النفقات العامة والمشاريع الاستثمارية حسب ما مخطط عنه في الموازنة العراقية.