الأسلحة الصوتية والهيمنة الصامتة لواشنطن في كاراكاس

في عالم لم تعد فيه الحروب تخاض بالمقاتلات العسكرية وحدها ، بل بالتكنولوجيا الخفية والأسلحة غير المرئية ، تتكشف ملامح مرحلة دولية أكثر خطورة وتعقيدا ، فخلف الشعارات السياسية والبيانات الدبلوماسية ، تدار عمليات سرية تتجاوز القانون الدولي وتضرب جوهر السيادة الوطنية ، ومن بين هذه العمليات تبرز محاولة اعتقال الرئيس الفنزويلي " نيكولاس مادورو " كحدث مفصلي لا يمكن قراءته بمعزل عن صراع الهيمنة الأمريكية وأدواتها المستحدثة ، إنها ليست مجرد حادثة أمنية عابرة ، بل نافذة تفتح على عالم من الحروب الصامتة ، حيث تستخدم الموجات بدل الرصاص ، ويدار الصراع بعيدا عن أعين الشعوب ، لكن بتأثيرات قد تعيد رسم قواعد المواجهة الدولية من جديد

فلا يبدو أن ملف محاولة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيغلق قريبا ، بل على العكس ستتسع دائرته مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة من جهة ، وأوروبا والشرق من جهة أخرى ، في ظل هيمنة سياسية أمريكية باتت أكثر فجاجة وأقل التزاما بقواعد اللعبة الدولية ، فما كان يدار في الظل بدأ يطفو على السطح ، كاشفا عن تفاصيل صادمة لعمليات غير تقليدية تتجاوز الحروب العسكرية المعلنة إلى ساحات أكثر غموضا وخطورة ، وأن أخطر هذه التفاصيل ما كشفه حارس أمني فنزويلي عن استخدام " أسلحة صوتية " خلال ليلة محاولة اعتقال مادورو ، في عملية أمريكية وصفت بالدقيقة والمعقدة ، ووفقا لتصريحات نشرت في صحيفة " نيويورك بوست " لم تكن العملية مجرد تحرك أمني تقليدي ، بل شملت تعطيل أنظمة الرادار ، وظهور طائرات مسيرة ، ومروحيات أمريكية ، في مشهد أقرب إلى حرب صامتة لا تسمع فيها الطلقات ، لكن ترى آثارها على الأجساد

ان الدليل الأبرز بحسب الشهادات لم يكن تقنيا فحسب ، بل جسديا حيث كان هنالك نزيف أنفي مفاجئ بين الجنود ، مع آلام حادة في الرأس ، وحالات تقيؤ ، بالأضافة لفقدان جزئي للحركة ، أعراض لا تتطابق مع الاشتباكات التقليدية ، لكنها تتقاطع بشكل مقلق مع ما يعرف بتأثيرات الأسلحة الصوتية أو الموجهة ، التي لطالما أحيطت بالإنكار الرسمي والسرية العسكرية ، ورغم خطورة هذه الاتهامات ، يواصل البيت الأبيض التزام الصمت ، لا نفيا ولا تأكيدا ، صمت يفتح باب التأويل على مصراعيه ، ويمنح الرواية المسربة وزنا أكبر، خصوصا مع تراكم سوابق مشابهة في مناطق مختلفة من العالم ، فإن ثبوت استخدام مثل هذه الأسلحة لا يضع واشنطن فقط أمام إحراج سياسي ، بل أمام مساءلة قانونية دولية ، باعتبار أن اللجوء إلى وسائل قتال غير تقليدية.خارج إطار الحرب المعلنة يمثل انتهاكا صريحا للمعايير الدولية ، ويفتح ملفا جديدا لما يمكن اعتباره جرائم حرب بصيغة حديثة ، وهنا لا يكون " دس السم في العسل " مجرد استعارة بل توصيفا دقيقا لمرحلة جديدة من الصراع الدولي ، حيث تدار المعارك بلا إعلان ، وتخاض الهيمنة بأدوات خفية ، فيما تترك الشعوب والأنظمة المستهدفة لمواجهة نتائج لا ترى إلا بعد فوات الأوان ، وإذا ما خرجت تسريبات دامغة تؤكد هذه الرواية ، فإن العالم قد يكون على أعتاب إشهار معركة سياسية وقانونية واسعة ضد الولايات المتحدة ، لا بسبب الهيمنة وحدها ، بل بسبب تجاوز الخط الأحمر في " تحويل التكنولوجيا إلى سلاح صامت يعيد تعريف معنى الحرب نفسها "

ففي عالمنا الذي لم يعد تعلن فيه الحروب ببيانات رسمية ، بل تدار بالموجات الخفية والأسلحة الصامتة ، يصبح الصمت ذاته شريكا في الجريمة ، إن تجاهل هذه الوقائع أو الاكتفاء بإنكارها لا يمحو آثارها ولا يلغي مسؤولياتها بل يؤسس لسابقة خطيرة تشرعن استخدام القوة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني ، وإذا كان اعتقال مادورو قد فشل عسكريا ، فإن تداعياته السياسية والقانونية لم تبدأ بعد ، فإما أن يتحرك المجتمع الدولي لكسر جدار الصمت وفتح هذا الملف الأسود ، أو أن يجد العالم نفسه أمام عصر جديد من الحروب غير المرئية ، حيث تسقط الأنظمة دون رصاصة ، وترتكب الجرائم دون شهود ، وتفرض الهيمنة باسم الأمن ، بينما الحقيقة تقتل " بصمت " .