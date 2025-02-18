التحديات الإدارية في الدولة العراقية.. اسباب النجاح والفشل!

يشهد العراق في العامين الأخيرين قفزة عملاقة في الجانب الإداري في ظل التحديات الإدارية والسياسية المزمنة التي عانى ومازال يعاني منها.

من أهم هذه التحديات هي ظاهرتا الفساد والمحسوبيات في الادارة، والتي تؤثر سلبًا على العمل الإداري والتنمية في البلاد.

المحسوبيات في العمل السياسي هي ظاهرة اجتماعية وسياسية تتمثل في توزيع المناصب والوظائف الحكومية على أساس العلاقات الشخصية وتبادل المنفعة بدلاً من الكفاءة والمؤهلات.

هذه الظاهرة أدت إلى التمييز ضد الأفراد الذين لا يمتلكون علاقات مع المسؤولين الحكوميين، وبالتالي إلى انخفاض الكفاءة والفعالية في العمل الإداري.

ولعل تأثير المحسوبيات تنعكس على العمل الإداري واثر سلبًا على العمل الإداري في العراق، حيث تؤدي إلى توزيع المناصب والوظائف على أساس العلاقات الشخصية بدلاً من الكفاءة والمؤهلات يؤدي إلى انخفاض الكفاءة في العمل الإداري.

وأدى ايضا، إلى أستخدام النفوذ الشخصي لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.

أن اعتماد الكفاءة كمبدأ في توزيع المناصب والوظائف الحكومية يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة في العمل الإداري.

فالفساد أهم الأسباب الرئيسية لفشل الإدارات في العراق. الفساد يؤثر سلبًا على جميع جوانب الحياة في العراق، بما في ذلك الإدارة والاقتصاد والصحة والتعليم.

فالنظام السياسي في العراق يعتمد على التوزيع العشائري للمناصب والسلطة، مما يؤدي إلى الفساد فضلا عن النقص في الشفافية في الإدارة والاقتصاد سيؤدي إلى الفساد.

ولعب التأثير الخارجي من قبل الدول الأخرى دورا أدى إلى الفساد.

السؤال هل هناك عمل إداري ناجح في العراق؟

الإجابة نعم، هناك إدارات ناجحة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها،بعض الأمثلة على الإدارات الناجحة في الوزارات مثل وزارة الداخلية التي واحدة من الإدارات الناجحة في العراق، حيث تمكنت من تحسين الخدمات الأمنية وتحقيق الاستقرار وتوفير اجواء آمنة للمواطنين.

أيضا هنالك تقدم كبير بوزارة التربية التي تعد من الإدارات الناجحة رغم السلبيات، حيث تمكنت من تحسين النظام التعليمي وتوفير الفرص التعليمية للمواطنين.

وزارة النفط كذلك تعد النفط، واحدة من الإدارات الناجحة في العراق، حيث تمكنت كوادرها من تحسين الإنتاج النفطي وتوفير الإيرادات لخزينة الدولة.

ويكمن النجاح برأيي المتواضع الى الإدارة الفعالة، فكلما كانت القيادة الفعالة هي أحد أسباب النجاح في هذه الإدارات، حيث تمكنت القيادات من تحديد الأهداف وتحقيقها.

من خلال التخطيط الجيد هو أحد أسباب النجاح في هذه الإدارات، حيث تمكنت الإدارات من تحديد الأهداف وتحقيقها من خلال التخطيط الجيد، كما أن التعاون مع القطاع الخاص هو من أسباب النجاح في هذه الإدارات، فضلا عن التعاون مع المجتمع المدني هو أحد أسباب النجاح في هذه الإدارات، حيث تمكنت الإدارات من تحسين الخدمات والمنتجات من خلال التعاون مع المجتمع المدني وخاصة في الجانب التربوي.

ولا أركز حديثي هنا على التربية، فتعاون الأهل مع المدرسة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح الطالب.

ومثال حي على هذا الكلام ما لمسناه من تطور كبير في مدارس العاصمة التي تغيرت فيها الإدارات وعلى سبيل المثال اعدادية طارق بن زياد للبنين التي جاء في إدارتها شاب صاحب همة عالية وإمكانية علمية وهنا أشير للأستاذ إسماعيل إبراهيم مدير المدرسة الجديد

الذي عمل اولا على تأهيل البنى التحتية من خلال إعادة طلاء جدران الصفوف وتنظيف أروقة المدرسة ورفع أطنان الازبال وغسلها فضلا عن إعادة تأهيل مرافقها التعليمية والصحية إضافة إلى التركيز على الجانب العلمي بإقامة دورات تعليمية لرفع المستوى العلمي واستخدام وسائل التطور والتواصل اجتماعيا مع ذوي الطلبة، لإيمانه أن تعاون الأهل مع المدرسة يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الأكاديمي للطالب، حيث يمكن للأهل أن يتعاونوا مع المعلمين لتحديد الأهداف الأكاديمية ووضع الخطط لتحقيقها وهو أمر غاية في الأهمية نجح فيه هو وإدارته الجديدة أياما نجاح سينعكس حتما على رفع المستوى الدراسي وتحقيق نسب نجاح عالية حتما .

هذا النموذج الإداري مع أقرانه في الإدارات الأخرى سيساعد في تحسين السلوك الطلابي، حيث يمكن للأهل أن يتعاونوا مع المعلمين لتحديد السلوكيات الإيجابية وتعزيزها، ويساعد ايضا في تحسين التواصل بين الأهل والمدرسة، حيث يمكن للأهل أن يتلقوا المعلومات حول أداء الطالب الأكاديمي والسلوكية، كما يساعد بتحسين الدعم الذي يتلقاه الطالب، حيث يمكن للأهل أن يتعاونوا مع المعلمين لتحديد احتياجات الطالب وتوفير الدعم اللازم.

فالتواصل المنتظم بين الأهل والمدرسة يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الأكاديمي والسلوكي للطالب كما ان المشاركة في الأنشطة المدرسية يمكن أن تساعد في تحسين التواصل بين الأهل والمدرسة وتعزيز الدعم الذي يتلقاه الطالب.

ويعزز الاستشارة مع المعلمين يمكن أن تساعد في تحسين الأداء الأكاديمي والسلوكي للطالب فضلا عن أن المشاركة في لجان المدرسة يمكن أن تساعد في تحسين التواصل بين الأهل والمدرسة وتعزيز الدعم الذي يتلقاه الطالب.

ان نجاح بعض الإدارات المدرسية في العراق من واقعنا يعود إلى عدة عوامل، منها تطويرَ أداء المشرفين والمتابعة المكثفة للمدارس حيث تعمل الوزارة على تطوير أداء المشرفين وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم كذلك قيام الوزارة بإعفاء الإدارات المدرسية التي تحقق نسب نجاح متدنية واستبدالها ، بهدف تحسين أداء المدارس وهو ماحدث فعلا، كذلك تعمل الوزارة على توفير الدعم اللازم للمدارس، بما في ذلك توفير الأبنية المدرسية الملائمة وتجهيز المدارس بالمعدات واللوازم اللازمة وبهذا تمكنت من تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية.

الخلاصة أن الإدارات المؤهلة أكاديميا يمكن أن تحدث تطورا كبيرا في العراق وتتجاوز مرحلة الانتكاسات التي وقع فيها البلد طوال أعوام مضت من التغيير جراء إصرار الأحزاب على تعيين أفرادا منها لايهمهم سوى نهب المال العام وارضاء قادة الضرورة في تلك الأحزاب السياسية وكادت تؤدي بالبلد في غياهب الجهل والتفرقة وانهائه كبلد لفجر السلالات قدم للإنسانية ما لايعد ولايحصى.