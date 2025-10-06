إقبال السياح العراقيين على إيلام الفيلية: انتعاش اقتصادي وفرص جديدة لا تخلو من التحديات

شفق نيوز- إيلام

تشهد محافظة إيلام الفيلية في إيران، القريبة من الحدود العراقية، انتعاشا اقتصاديا ملحوظا مدفوعا بتوافد أعداد متزايدة من الزوار العراقيين، خاصة من المحافظات الجنوبية، هذا التحول اللافت خلق حراكا تجاريا واقتصاديا في المحافظة، وفتح الباب أمام فرص استثمارية وتحديات تنظيمية في آن واحد.

وتعد محافظة إيلام غربي إيران من الوجهات السياحية المميزة لمحبي الطبيعة، لما تمتلكه من مناطق جبلية وسهول وأنهار وشلالات رائعة، فضلاً عن تاريخ المحافظة الذي يعود إلى 10 آلاف عام.

كما تُعرف محافظة إيلام بأنها عروس زاغروس بمعالمها السياحية المتنوعة، وتعد السياحة الطبيعية المؤشر الرئيسي للسياحة في المحافظة.

ويفضل الكثير من العراقيين السفر إلى محافظة إيلام لقربها وجمال طبيعتها، وتسمى "إيلام الفيلية" أيضاً لأن العديد من سكانها من الكورد الفيليين الذين هاجروا إليها بعد تعرضهم للتهجير من قبل نظام البعث.

وبحسب تقرير لموقع تابناك الايراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن أسواق إيلام، التي كانت تشهد نشاطا نسبيا في السابق، باتت اليوم تغص بالمتسوقين العراقيين، فيما تشهد الشوارع حركة كثيفة للسيارات والمشاة، حتى العيادات الطبية لم تكن بمنأى عن هذه الموجة، حيث ازداد الإقبال عليها بشكل كبير، خصوصا من الزوار القادمين من العراق.

الجوار الجغرافي

وتعد محافظة إيلام واحدة من أقرب النقاط الحدودية بين العراق وإيران، ما جعلها وجهة مفضّلة للسياح العراقيين، سواء لأغراض العلاج أو التسوق أو الترفيه. وفي السنوات الأخيرة، ساهمت جهود الحكومتين العراقية والإيرانية في تسهيل حركة الزوار، وهو ما أدى إلى تنامي أعدادهم بشكل لافت.

هذا التزايد لا يقتصر على الأرقام فقط، بل بات يشكّل واقعا ملموسا في حياة سكان إيلام، حيث تنعكس نتائجه بشكل مباشر على قطاعات عدة أبرزها التجارة، الخدمات، الإقامة، والنقل.

من أبرز آثار هذا النشاط السياحي، الانتعاش الكبير في الأسواق المحلية، المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية تشهد إقبالا واسعا، ما ساهم في رفع حجم المبيعات وتنشيط حركة السيولة داخل المحافظة.

كذلك نشأت أسواق جديدة لتصريف العملة، إذ ارتفعت وتيرة تبادل الدينار العراقي بالريال الإيراني، ما أعاد الحيوية إلى مكاتب الصرافة وأسواق العملات، هذا النشاط المالي يشير إلى حجم التبادلات التجارية التي يُحدثها الزوار العراقيون.

وفي سياق آخر، أوجد الطلب المتزايد على الترجمة فرص عمل جديدة لمتحدثي اللغة العربية، لا سيما في قطاعات الطب، التجارة، والإرشاد السياحي. هذا الواقع ساهم أيضا في رفع كفاءة المهارات اللغوية داخل المحافظة.

قطاع الصحة في إيلام بات ايضاً يستقطب عددا كبيرا من العراقيين الباحثين عن خدمات طبية بأسعار معقولة مقارنة بدول أخرى، المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة تستقبل يوميا عشرات المرضى، فيما بات العديد من الأطباء يعتمدون بشكل جزئي على هذا النوع من "السياحة العلاجية" كمصدر دخل إضافي.

علاقات الجوار بين شعبي العراق وإيران، لاسيما في المناطق الحدودية مثل إيلام، لها بعد تاريخي وثقافي، حيث كثير من العوائل العراقية والإيرانية تمتلك روابط قرابة أو صداقات تعود لعقود طويلة، خصوصا في ظل وجود ما يعرف بـ"المعاودين"، وهم عراقيون قامت الحكومات العراقية بتهجيرهم وتسفيرهم لأسباب عرقية وسياسية.

هذا التقارب الثقافي سهل عملية التفاعل، وساهم في خلق أجواء من الألفة والقبول المتبادل، ما جعل من زيارة إيلام تجربة مريحة للزوار العراقيين الذين لا يشعرون فيها بأنهم غرباء.

التحديات: بنى تحتية وضوابط لازمة

ورغم كل هذه الإيجابيات، إلا أن هذا التدفق السياحي الكبير لا يخلو من تحديات، أبرزها، البنى التحتية المحدودة، حيث تحتاج المحافظة إلى تطوير الفنادق، وتوسيع خدمات النقل، وتحسين الطرق.

بالإضافة الى ذلك، يأتي تنظيم السوق، حيث يسجّل في بعض الحالات استغلال للزوار من خلال رفع الأسعار، خاصة في الإقامة والنقل.

وهذا ما يدل على الحاجة إلى الأمن والتنظيم، والذي من الضروري الحفاظ على بيئة آمنة للسياح، ومواجهة مظاهر غير مرغوبة مثل التسوّل أو الاحتيال، بحسب ما ورد في التقرير.

أيضا، ينبه خبراء محليون إلى أهمية وجود خطة سياحية استراتيجية لضمان استدامة هذا الزخم، من خلال الاستثمار في المشاريع السياحية وتدريب الكوادر على التعامل مع السياح الأجانب، وتقديم تجربة راقية ومحترفة.

وفي هذا المنحى، يرى محللون أن هذا التفاعل السياحي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون بين العراق وإيران في مجال السياحة، سواء على صعيد التبادل السياحي أو الاستثمارات المشتركة في المناطق الحدودية. كما أن إيلام، بفضل قربها الجغرافي وسهولة الوصول إليها، مرشحة لتكون مركزا مهما للسياحة العراقية، إذا ما توفرت البنى والخدمات اللازمة.