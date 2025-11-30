مجلة "فيلي" تحتفل بمرور 22 عاماً بإصدار خاص عن رحلتها

شفق نيوز- بغداد

أصدرت مجلة "فيلي" التابعة لمؤسسة شفق للثقافة والإعلام عددها الجديد الخاص (263) لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، احتفاءً بمرور اثنين وعشرين عاماً على انطلاقتها، حاملاً بين طياته ملفاً موسعاً يستعيد رحلة 263 عدداً من العمل المتواصل في توثيق الذاكرة الفيلية.

ويكرّس العدد ملفاً واسعاً لمسيرة المجلة منذ صدور عددها الأول عام 2004، ويتضمن مقالات ومحاور منها كلمة رئيس التحرير علي حسين فيلي بعنوان "نجاح يمتد عبر 263 عدداً"،

إلى جانب مواد خاصة عن الذكرى، بالإضافة إلى تقارير ومقالات عن المشهد الانتخابي، وأبرزالتطورات.

لمطالعة المجلة اضغط هنا

وايضاً من هنا عبر PDF